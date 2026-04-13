Bir siyaset çınarı daha devrildi...

Zamanın değirmeni her şeyi öğütüyor.

Üç buçuk aydır hastanede tedavi edilmekte olan Hüsamettin Cindoruk’un ölümü hayatta her şeyin geçici olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Dünya fani... Önemli olan geride bırakılan temiz isim...

Hüsamettin Cindoruk adını siyaset tarihimizin en şerefli sayfaları arasına yazdırdı.

Daha da önemlisi Türk ulusuna önemli bir vasiyette bulunarak dünyadan ayrıldı.

Cindoruk’un vasiyetini, onunla uzun yıllar birlikte çalışmış olan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu açıklayarak dedi ki:

“Değerli büyüğüm, yol arkadaşım, ağabeyim Hüsamettin Cindoruk bir hukuk abidesi ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. Bizlere (millete) ‘Laik Demokratik Cumhuriyet’ten asla taviz vermememizi vasiyet etti. Parlamenter sistemin ruhunu en iyi bilen devlet adamı olarak kalplerimizde yaşayacak” dedi.

★★★

Hüsamettin Cindoruk, hayatını Türkiye Cumhuriyeti’ne, hukuk ve demokrasiye adamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17’nci başkanıydı ve tüm başkanlara örnek olacak tarafsız, düzgün, dürüst, âdil bir yönetim sergilemişti...

Siyaset mücadeleleriyle, kazanılan başarılarla, askeri darbelere direnmekle geçen şerefli bir ömür 92 yaşında sona erdi.

Cindoruk, ülkemizin bugünkü karmaşık haline çok üzülüyordu.

İlerleyen yaşı nedeniyle, bin bir dertle dolu Türkiye’de yaşamanın güçlüklerine daha fazla dayanamadı. Nur içinde yatsın.

★★★

73 yıl fiilen politikanın içinde bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17’nci başkanı olarak görev yapan Hüsamettin Cindoruk, Turgut Özal’ın ölümünden sonra vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaparak önemli kararlara imza atmıştı.

İşte bu siyaset duayeni, gazeteci İklim Öngel ile yaptığı bir söyleşide AKP iktidarının Türkiye’ye çok zarar verdiğini söylemiş, “Askeri idareler bile AKP’nin yaptığını yapmadı” diyerek şöyle devam etmişti:

“Şu an Türkiye Cumhuriyeti’nin idari şekli katı bir başkanlık sistemidir ve gerçek anlamda bir hükümet yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bugün hükümetsiz idare ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle idare ediyor”

★★★

Sıradan bir politikacı değil, gerçek bir devlet adamı olan Hüsamettin Cindoruk’un cenazesi bugün İstanbul Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun.

“Türkiye’de bir şeriat devleti kurmak istiyorlar”

Türk siyasetinde derin izler bırakan 17’nci Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Atatürk’e büyük sevgi ve saygısı olan, onun devrimlerine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı bir siyaset adamıydı.

İlerleyen yaşına rağmen siyasetten kopmadı. Son röportajlarından birinde Cumhuriyet Gazetesi muhabiri İklim Öngel’e söylediği sözler büyük yankı yaratmıştı. Şöyle demişti Cindoruk:

“Bunların hedefi şeriat devletidir! Hayallerinde bu var!

Tartışma, şeri devletle medeni devlet arasındadır ve ‘Siyasi İslâm’ Türkiye için bir tehlikedir.

Cumhuriyet 20 yılda iki taarruzla karşılaşmıştır. İlki Orta Doğu’da başkanlık iddiası, ikincisi siyasal İslâm’ın iktidar olmasıdır.

Ak Parti’nin çok iddialı biçimde bir şeriat devleti kurmak istediğini düşünüyorum.

Bugün terminolojisi ‘Nas’a dayalı olan bir siyasi İslâm iktidarda...

Ülkeye din kurallarının hâkim olması isteniyor.

Bunlar, bizim yaptığımız yürürlükteki ‘Anayasa’ yerine ‘Şeri Anayasa’ istiyorlar.

Türk kültüründe ‘getir-götür’ yok. Birini iktidara getiriyor ama götürmüyor. Çivi gibi kalıyorlar orada... Götürmediği için de bayat yemekler midemizi bozuyor!”

