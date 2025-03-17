“Çanakkale geçilemedi” ama bir asır sonra ülkemiz başka yollarla işgal altında... Ve bu dönüşüm yıkıcı olacak. Uyarmadı demeyin!

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Çin, yapay zekâda öyle gaza bastı ki, çocukları daha okul çağında yapay zekâ (Artificial intelligence-Ai) teknolojileriyle yoğuruyor. Pekin’deki ilkokul ve ortaokullarda bu yıldan itibaren her akademik yılda en az 8 saat yapay zekâ dersi zorunlu hale getirildi. 6 yaşındaki minikler bile sohbet robotlarıyla muhabbet ediyor. Yapay zekâ etiği öğreniyor. Ai (yapay zekâ) destekli uygulamalarla oynuyor.

Bizim ilkokulda en büyük teknolojik yenilik hâlâ akıllı tahta!

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Estonya da (haritada yerini bilen var mı) boş durmamış. Geçen ay yapay zekânın amiral gemisi OpenAI ile ortaklık yaparak lise öğrencileri ve öğretmenler için “ChatGPT Eğitim” adında özel bir yapay zekâ geliştirdi. 10’uncu ve 11’inci sınıflarda kullanılacak bu yapay zekâ, öğrencilerin ders planlamasına yardımcı olacak, teknik ve akademik destek verecek.

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Kanada ve Güney Kore, yapay zekâ destekli dijital ders kitaplarına geçti. Konular öğrencilerin öğrenme hızlarına ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş şekilde sunuluyor. “Vay anasını” demek istiyorum.

Üstelik Kanada’da yapay zekâ, öğrencilerin ilerlemesini analiz edip öğretmenlere detaylı geri bildirim yolluyor. Yani öğrenci “hocam hasta olduğum için çalışamadım” diyemeyecek. Yapay zekâ anında rapor çıkaracak

Güney Kore’de işler daha da enteresan. Yapay zekâ destekli öğretmen asistanları, yani robot programlar kullanılarak öğretmenlerin yükü hafifletiliyor. Bir nevi “hocam, zahmet etmeyin, tahtaya ben yazayım” diyen yapay zekâlarla dolu bir sistem!

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İngiltere’de özel okullar, yapay zekâ destekli eğitimi test ediyor. Geçen yıl “öğretmensiz sınıf” konsepti geliştirildi. Burada öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleri takarak eğitim alıyor. Düşünün, öğretmen yok, kitap yok, tahta yok... Tek eksik Harry Potter ve Hogwarts büyüleri!

“Peki, Türkiye yapay zekâya hazır mı? Açıkçası, hiç iç açıcı bir durumda değiliz.” Bu itirafı ben değil, TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez yaptı. Geçen hafta Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde açık açık söyledi. Daha ne desin!

Ayvayı yedik anlayacağınız.

VR gözlüğü tak sahneye çık!

Bir önceki yazımda Türkiye’de olan biteni size “sanal gözlükler” teknolojisi ile anlatmıştım. Bu kez, Apple’ın sanal gerçeklik dünyasına kattığı en son deneyime bakalım. Apple hafta sonu sanal gerçeklik gözlükleri olanlara müthiş bir kıyak yaptı.

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Artık Metallica konserini izlemek için bilete ihtiyacınız yok. Türkiye’de 3500 dolarcık (yanlış okumadınız) olan bir Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünüz varsa Metallica konserini sahnedeymiş gibi izleyebilirsiniz.

Metallica’nın 2024 Mexico City konseri, 180 derecelik ultra yüksek çözünürlük ve çok özel ses sistemi ile evinize geliyor. Grup üyeleri VR gözlüklerle size dokunabileceğiniz kadar yakın. 14 özel video kamerası ile çekilen bu konser, ön sıra, sahne arkası ve sahne üzerindeki açılarla izleyiciye “koltukta değil, sahnedeymiş” atmosferi sunuyor.

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Hard Rock sevmeyenler ise ücretsiz “Whiplash” filmi ya da Alicia Keys, Raye ve The Weeknd’in özel sahne performanslarını izleyebilir.