Türkiye’de KAÇAK SİGARA KULLANIMI hızla yükseliyor. “NielsenIQ” adında bir şirket tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul’da “yurt dışı menşeli” yani kaçak olarak ülkeye sokulan sigara kullanımı son bir yılda iki katına çıkmış... Kaçak sigara kullanımı Güneydoğu Anadolu’daki bütün sınır kentleri ile Ege Bölgesi’nde de belirgin bir şekilde artmış... Devletin vergi kaybı milyarlarca lirayı buluyormuş! Yalnız sigara mı? Ülkede sahte alkolden, kaçak içkiden de geçilmiyor. Parasal darboğazdaki yurttaşlar (ucuz diye) kaçak ya da sahte içkiye yöneliyor. Kaçak içki devlete vergi kaybettirir ama öldürmez. Sahte içki ise son derece tehlikelidir. Felâket demektir! Ölüm demektir! Sahte alkollü içki öldürüyor. Yüzlerce kişi sahte alkolden zehirlenerek öldü. Ölümden kurtulan olsa bile kör oluyor, sakat kalıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve turistik bölgeler başta olmak üzere birçok ilimizde sık sık operasyonlar düzenleniyor, her defasında binlerce litre sahte alkol ele geçiriliyor. ★★★ Peki sigara ve alkol kaçakçılığı neden bu kadar cazip hale geldi? Jandarma ve emniyet güçlerini tabii ki kutluyoruz. Ancak... Sigara ve içki kaçakçılığının çok büyük boyutlara ulaşmasına iktidarın “aşırı yüksek” vergi politikasının sebep olduğunu da hatırlatmak lâzım! Her sigara paketinde yaklaşık yüzde 79, yüzde 82, her rakı şişesinde ise yüzde 62, yüzde 65 vergi var. Mesela vergisiz fiyatı 414 lira olan bir rakı şişesinin üzerine KDV ve ÖTV olarak 680 lira vergi biniyor ve fiyat 1095 liraya fırlıyor. Alkollü içkilere ve tütün ürünlerine yapılan ağır zamlar ülkede sahte alkol üretimini ve sigara kaçakçılığını cazip hale getirdi. ★★★ Alkollü içkilere getirilen ağır vergiler insanların hem kesesini deliyor, hem de ölümlere sebep oluyor. Ülke dertler yumağı... Hayat zor ve acımasız... İnsanlarımızın büyük bir kısmı pahalılığa ayak uyduramayınca teselliyi alkolde aradığını söylüyor. “Dertliyiz, içmeyip de ne yapacağız?” diye iç çeken binlerce kişi var. Birçok okurumdan “Her akşam bir-iki tek atarak stresimizi azaltabiliyoruz” mealinde mesajlar geliyor. Aşırı vergilerle içki fiyatları arttıkça parasal yönden zor durumdaki insanlar ucuz kaçak ve sahte içkiye yöneliyor! Vahşi, gaddar, paragöz kaçakçılar ve onlardan alıp müşterilerine veren düşüncesiz ve ahlâksız satıcılar, ucuz diye metil alkolden yapılan sahte içkilerle insanları bile bile ölüme sürüklüyor! Zaman zaman yaşanan şoklar, acı ölüm haberleri de ne yazık ki, ders olmuyor! Bir haftalık seçim hesabı... Bazı vatandaşlar saf saf soruyor: “Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa engelini aşıp tekrar aday olacak mı?” Cumhurbaşkanı’nın bizzat kendisi memleketi Rize’de yaptığı konuşmada “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum” dedi. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde yeniden aday olacağının net bir işareti... Normal seçim tarihi 7 Mayıs 2028... Anayasa’ya göre Erdoğan ancak “erken seçim” halinde aday olabiliyor. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz önceki gün “1 hafta hesabı yaparak” bu konudaki tartışmaları bitirmek istedi. Seçim takvimi ve Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin olarak gazeteci Edip Üzen’e açıklamada bulunan Ali İhsan Yavuz “Seçimler bir hafta erkene alınsa dahi Cumhurbaşkanı’mız yeniden aday olabiliyor” dedi. Erdoğan’ın 2027 sonunda veya 2028 başında erkene alınarak yenilenecek seçimde yeniden aday olacağı kesin de... Önemli olan kazanıp kazanamayacağı... Anketlerde rakipleri önde gidiyor ama günümüzün siyaseti her türlü sürprize açık görünüyor. Tutuklamalar ve transferler halinde devam eden siyasi operasyonların sandıkta nasıl sonuç vereceği bilinmez! GÜNÜN SÖZÜ Borç pek ilginçtir, güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir!