Divriği Maden İşletmesini kapattılar. 270 kalifiye maden işçisini, işinden attılar. Aklıma; “Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun, bizi unuttun” türküsü geldi.

Terk edilişi anlatır.

Vefasızlığa terapi.

Divriği türküsüdür.

★★★

32 yıl Ankara’da Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda müfettişlik yaptı. Devlet şirketlerinin hesaplarını; “usulsüzlük, çapsızlık, çalma, çaldırma var mı?” diye inceledi. Raporlar yazdı. 4 yıl da Halk Bankası müfettişliği var. AKP iktidarı döneminde “TEKEL’in fabrikalarının özelleştirilmesi açık bir soygundur” anlamına gelecek rapor yazdığı için Yüksek Denetleme Kurulu’ndan emekli olmaya zorlandı.

Dediği doğru çıktı.

Tekel fabrikalarının özelleştirilmesi, dünya ekonomi tarihine soygun olarak geçti. İşte bu değerli, vatansever, idealist müfettiş Şenol Serrafi, Divriği Maden İşletmesi kapatılıp 270 işçisi işten atılınca bana bir not gönderdi.

★★★

Şunu yazıyordu:

“ERDEMİR’in sitesine giriniz. Faaliyet raporuna bakınız. 2024 yılı bilanço karının 14 Milyar TL olduğunu göreceksiniz”

Dediğini yaptım.

ERDEMİR’in kendi sitesinde 2024 yılında 14 milyar lira kar ettiği yazılıydı. 2025 yılını da daha yüksek karla kapatacağı çok açıktı.

★★★

Divriği Demir Maden Ocakları, Türkiye’nin ilk Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “buz kırıcısı, yol göstericisi” bir işletme olarak doğdu. Onun doğduğunu 1937’de TBMM üçüncü yasama yılının açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal duyurdu: “Maden Tetkik ve Arama Dairesi Divriği sahasında cevher oranı yüksek demir madeni buldu. Bunun hemen işletilmesine geçilmeli Karabük Demir Çelik Sanayi’mizin (KARDEMİR) demir cevheri ihtiyacı karşılandıktan sonra, artan da ihraç edilmelidir”

1937’de KARDEMİR.

1960’da ERDEMİR .

1970’de İSDEMİR kuruldu. Üçü de Divriği Maden İşletmesi işçilerinin 1936 yılında (90 yıl önce) demir cevheri üretimine başlamasıyla var olmuş sayılırlar. Bugün yılda 8 milyon ton sıvı çelik üretip, otomotiv sanayinin yüzde 90’nına yassı ürün verecek duruma ilk sütü DİVRİĞİ Ana’nın verebilmesiyle geldiler.

★★★

KARDEMİR, 1990’larda “1 TL bedelle özelleştirme” tiyatrosu oynanarak 3-5 tüccar ailenin eline geçti, onlara yüksek paralar kazandırdı. Sonra Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. İktidar partisi yemliği oldu. ERDEMİR ile İSDEMİR ve DİVRİĞİ MADEN İşletmesi de özelleştirme ile OYAK’a satıldı. OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) demir çelik, çimento, otomotiv, lojistik, enerji, tarım, finans gıda sektörlerinde 130 şirketi var. OYAK’ın özelleştirmeden aldığı ERDEMİR, DİVRİĞİ Maden İşletesini alt taşeron şirkte devretti. ÇİFTAY adlı bu taşeron şirket de “üretim maliyetleri arttı, Çin’den ucuz maden ithalatı var, rekabet edemiyorum” diyerek üretimden çekildi. OYAK da 2024 bilanço karı 14 milyar TL olan Erdemir’e bağlı DİVRİĞİ Maden İşletmesini kapattı. 270 işçiyi kıdem tazminatlarını ödeyerek kapıya koydu. İşçiler, OYAK Genel Müdürlüğü önünde gösteri yapıyorlar.

★★★

Yılda 14 milyar TL kar eden OYAK şirketi, “Çin’den daha ucuza alıyorum diye 90 yıllık DİVRİĞİ Ana’yı kapatıp” öldürdü. Sivas Divriği, şimdi yeni bir vefasızlık türküsü yazmaya hazırlanıyor. Çin yılda Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık mal satıyor, buna karşılık yılda yaklaşık sadece 4 milyar dolarlık mal alıyor. Çin Türkiye’ye 50 satıyor, 4 alıyor. Türkiye’nin OYAK’ı demir cevheri üretiminin maliyet omurgasını Çin’le rekabet edebilecek çelikleştirmeye sokamadığı için DİVRİĞİ Ana’yı mezara gömüyor. Sonra da biz niçin İspanya kadar olamadık diye timsah gözyaşı döküyorlar.