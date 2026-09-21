Önce bir maç seyrettik: F.Bahçe-Eyüp. Bu maç için şöyle söylemek lazım: Fenerbahçe’nin maça çıkan kadrosuyla oynamayanlar maç yapsalar böyle bir maç olmaz, kafa kafaya olurdu. Eyüpspor Süper Lig denilen ligde nasıl oynuyor, anlamak mümkün değil. Bunun sebebi zaten belli. Türk futbolundaki kanser. Nasıl tedavi edilir? Kolay ama kim yapacak? İkinci maç: Çok hareketli. Amed’i ilk defa seyrediyorum. Amed teknik direktörünü tebrik etmek lazım. Beşiktaş’ı iyi tahlil etmiş, daha da önemlisi kendi takımını fizik olarak iyi hazırlamış. Beşiktaş’a karşı nasıl oynanacaksa Amed öyle oynadı. Pozisyonlarda şu penaltı olurdu şu kırmızı kart-sarı kart bir kenara 90 dakika bitiminde Amed bu skoru hak etti. Siyah-beyazlılarda Avrupa maçının yorgunluğu belli. Ama yine de daha iyi şeyler yapmaları gerekirdi. İki takıma da teşekkür etmek lazım. Neden? Son zamanlarda böyle mücadeleci, tempolu bir maç zor izledik. Beşiktaş takımı defansif olarak özellikle bireysel öyle hatalar yaptılar ki Amed de faturayı kesti. Amed’in attığı ilk iki gol var, resmen insansız hava aracıyla gönderilen roket gibi. Kaleci müdahale edebilir miydi, tartışılır. Amed bir başka pozisyona girdi aynen Marsilya maçındaki yenen golün bir benzeri ama atamadılar. Demek ki Beşiktaşlı bazı futbolcular bunu hep yapıyor. Bazı da değil aynı futbolcu. Hakem zaman zaman iyi işler yaptı ama aması var. Bence Vlahovic’e yapılan pozisyon penaltı. Kartın rengi ne olur? Kırmızı olma şansı fazla. Dakika 90. Beşiktaş’ın yaptığı faul adedi 6, Amed’in 22. Bu, şunu gösteriyor: Amed sert oynadı, tamam futbolda var. Ama bazı pozisyonlarda taktik faul yaptılar. Bunu engelleyecek olan hakemdi ama Türkiye’de öyle hakem nerede? Amed, saha avantajını, seyirci avantajını ve hakem avantajını iyi kullandı. Çok iyi mücadele ettiler ve kazandılar. İki takımın mali portresine bakıyorsunuz: Amed’in maça çıkan 11’in mali tablosu 23 milyon Euro, Beşiktaş’ın 150 milyon Euro. Bu da neyi gösteriyor? Parayla saadet olmuyor. Para lazım ama önce akıl lazım. Ama Türkiye’de dört büyüklerde yıllardır bu akıl var mı? Bence yok.