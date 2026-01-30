Fenerbahçe, İsmail’in attığı gole kadar oyunu kontrol eden ve iyi oynayan taraftı. Takım boyu ideale yakın bir görüntü sergilerken, saha içi yardımlaşma ve temaslı oyun başarılı gidiyordu. İsmail’in savunma arasına girip, oyunu kurmak için verdiği paslar ve Fred’in hücumda dikine oynama çabası ile birlikte Fenerbahçe, rakibine rahat oynama imkânı vermiyordu. Kerem yine çabaladı, koştu ve mücadele etti. Gol yollarında istediğini bu maçta da yapamadı.

Tedesco, En Nesyri’ye 11’de şans vermişti. Bir aydır gitti gidiyor haberlerinin arasında mutlaka etkilenen oyuncusuna moral vermek istiyordu belki de. Ederson, Bükreş’te yaptığı kritik kurtarışlarla takımını çok rahatlattı. İlk yarının sonuna doğru savunma zor durumdaydı ama Ederson ayakta kalmıştı. Nene, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Sadece böyle mi kalacak yoksa o potansiyele tam olarak ulaşacak mı bunu zaman gösterecek. Talisca’yı dün akşam yorgun gördüm. İkinci yarının büyük bölümü düşük tempo ve orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ev sahibi Cisotti ile beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe savunması, gol olurken müdahale etmekte geç kaldı. FCSB takımının toplam değeri 40 milyon Euro. Fenerbahçe ile arasında dağlar kadar mali fark var. Kağıt üzerinde Fenerbahçe’nin işi hemen bitirmesi lazımdı. Sırada hataların çok şey kaybettireceği eleme maçları var.