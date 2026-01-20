Sergen Yalçın elindeki oyuncular arasından en iyi 11’i sahaya çıkarmıştı. Beşiktaş’ın belirli bir şablonu var; rakip yarı sahada presle hemen topu kapıp, gol pozisyonu yakalamak. Fırsatlar yakaladığında ‘iş bitirici’ denilen oyuncu azlığı Beşiktaş’ın hemen öne geçmesini engelliyor. Şut arayışlarında bir türlü kaleyi bulamamak ve topları dağlara taşlara vurmak da işin bir diğer olumsuz tarafı.

Rakip yarı sahada baskılı görüntünün dezavantajı ani atak yemek. Kayserispor hücumda sakin kalsa golü bulabilirdi. Toure dışarı atması daha zor olan net pozisyonu harcamasa devreyi önde kapatacaktı Beşiktaş. Gol yollarındaki beceriksizlik ikinci yarının büyük bölümünde de devam etti. Kayserispor ise ilk devre olduğu gibi ani ataklar denedi ve gol olabilecek pozisyonlar yakaladı.

Beşiktaş’ta Gökhan hücuma fazla katkı veremedi. Beşiktaş’ın bu oyun sisteminde Orkun’un rakip ceza sahasına daha yakın bölgede oynaması lazım çünkü savunma anlamında gücü tükeniyor. Israrla sol açık almayan Beşiktaş, rakip savunmaları dakikalar geçtikçe rahatlatmaya devam ediyor. Kanatlarda tehdit yaratamayan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Bu arada Beşiktaş’ın buz gibi penaltısını hakemler yedi. El Bilal Toure attığı golle kendini affettirdi ama bu takıma iş bitirecek çok oyuncu gerekiyor. Taraftar dün akşam bu isteğini resmen dile getirdi.