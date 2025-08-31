Galatasaray duran toplarda ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ispatladı. Sara bizim ligde serbest vuruş ve kornerleri çok iyi kullanan oyuncular içinde şu an en başta. Ceza sahası içinde zamanlaması kusursuz bir Sanchez izledik kafa vuruşunu yaparken.

İlk yarı ev sahibi için biraz değişik bir oyun olmuştu. Pres ve mücadele isteği yüksekti. Sonra biraz düştü, tekrar yükseldi. Okan Buruk hücum oynamayı çok seviyor. Bu düşünce futbol adına da çok güzel. Yalnız az adamla defansta yakalanmak veya arkaya adam kaçırmak Şampiyonlar Ligi’nde kesin üzer. İlk yarı cesaretle rakibinin üstüne giden Rizespor, ofsaytlara takılmasa istediğini kesin alırdı.

Hücum ile orta alan arasında ince işler yapan oyuncu eksikliği göze çarpmıyor değil Galatasaray’da. Bu işleri Mertens yapıyordu. Onun gibisini bulmak tabii ki kolay değil. Osimhen oyun içindeki hırsı, temaslı oyunu sevmesi ve hep gol aramasının karşılığını Abdülkerim’in asistiyle aldı. 2-0 öne geçince rahatlamak ve iş bitti düşüncesi gol yedirir. Torreria ve Sanchez klaslarına yakışmayan top kayıpları yapmışlardı. Varesanovic’in golü daha fazla stres yaratabilirdi Galatasaray’da.

Dünkü maçı domine edemeden ve bazı anlarda çok pas hatası yapmasına rağmen kazandı ev sahibi. Bazen kötü oynayabilirsiniz ama Icardi golü atınca her şey unutulur gider. Sallai golden önce topu kapıp resmen al ve lütfen golü at pası vermişti.