Haftaya Merkez Bankası faiz kararı beklenirken, piyasalardaki enflasyon ve faiz beklentilerinde yaşanan bozulma hızlandı. Bu ortamda herkes en azından 1.5 puanlık faiz indirimi istiyor. Geçmişte yaşananları hatırlarsak; enflasyon artarken faiz indirimi beklentisinin tehlikeli olabileceğini söylemek gerek.

Merkez Bankası’nın piyasa anketinde, daha geçen ay, “yüzde 30’un altına inecek” denilen 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi, yüzde 31.77’ye çıktı. Bir ay önceki ankette bu beklenti yüzde 29.86 idi.

Aralık sonunda enflasyonda, bu yükselen tahminin bile düşük kalabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü öncü veriler ekimde de enflasyon rakamlarının yüksek seyrettiğini, gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini ve yüzde 3’ü geçebileceğini gösteriyor. 3’ün üzerinde çıkması halinde, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32’nin üzerine çıkma ihtimali yüksek.

Ankette piyasaların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçen ay yüzde 22.25 iken, yüzde 23.26’ya çıktı. 24 ay sonrası beklentisi ise geçen ay yüzde 16.78 iken, son ankette yüzde 17.36 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrasına ilişkin nokta tahminlerde ise katılımcıların yüzde 15.87’sinin beklentilerinin yüzde 19.00 – 21.99 aralığında, yüzde 60.32’sinin yüzde 22.00 – 24.99 aralığında, yüzde 17.46’sının beklentilerinin yüzde 25.00 – 27.99 aralığında olduğu saptandı. Bu oranlar piyasada ağırlıklı beklentinin, 1 yıl sonra bile enflasyonun yüzde 25’in altına inemeyeceğini gösteriyor.

Ekonomi yönetiminin 2026 için yüzde 16 enflasyon hedefi açıkladığını, 2027’de enflasyonun tek haneye ineceği sözünü verdiğini hatırlayalım. Buna karşılık ankette 2 yıl sonra, yani 2027 Ekim ayında bile, katılımcıların yüzde 40 ağırlıkla yüzde 16-19 oranını beklediklerini söylemek gerekiyor. Yüzde 20’sinin beklentisi ise yüzde 19-22 arasında bir enflasyon.

KUR BASKILANACAK BEKLENTİSİ

Enflasyon beklentilerindeki büyük bozulmaya karşılık, piyasa ekimde politika faizinin yüzde 39’a inmesini bekliyor. Beklentilerdeki ortalama yüzde 39.15 olarak saptandı. Yani bu ay faiz indirimi beklemeyenlerin sayısının oldukça az olduğunu söylemek gerekiyor.

Aynı ankette yıl sonu dolar kuru beklentisinin düştüğü görüldü. Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi, bir ay önce 43.85 TL iken, bu anket döneminde 43.56 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48.96 TL iken, bu anket döneminde 49.75 TL’ye çıktı.

Bu tabloya baktığımızda piyasa oyuncularının, Merkez Bankası’nın enflasyondaki bozulma nedeniyle, yıl sonuna kadar dolar kurunu baskılayacağını, bu yolla enflasyondaki trendi kırmaya çalışacağını tahmin ettiklerini gösteriyor. Yeni yılda kurlarda, fazla olmasa da, hızlanma bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ TARTIŞMALI

Enflasyondaki bozulmaya rağmen piyasaların faiz indirimi beklemesi tartışmalı bir konu. Teknik olarak bakıldığında neredeyse tüm iktisatçılar ve bankacılar, faizlerin böyle bir dönemde inmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak piyasadaki ağırlıklı beklenti buna rağmen Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı yönünde. Daha önce 2.5 puan civarında yeni bir faiz indirimi beklenirken, şimdi bu oran yüzde 1.5’e çekildi.

İş dünyası geçen hafta ağır toplarıyla faiz indirimi istediğini yüksek sesle dile getirdi. Bankacılar ise “teknik olarak yanlış olsa da faiz indirimi” bekliyor. Herkesin planını faiz indirimleri sürecek diye yaptığı, kâr maksimizasyonu için bunu istedikleri biliniyor. Özellikle reel sektörden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a giden şikayetlerin arttığı, bu nedenle Merkez’in faiz indirimine gitmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Aslında reel sektör, Merkez’in 1.5 puanlık faiz indirimiyle finansman maliyetleri açısından fazla bir şey kazanamayacağının farkında. Ancak iktidar açısından, psikolojik bir bariyer olarak, faizin yüzde 40’ın altına inmesinin önemli olduğu anlaşılıyor. Geçen ayki yüksek oranlı indirimin ardından, bu ay da enflasyon yüksekken faiz indirimi yapılmasının, ileriye dönük riskleri büyüteceğini kayda geçirmek gerekiyor.