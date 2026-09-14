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Fenerbahçe çok enteresan bir kulüp... Öyle ki şu son günlerde yaşananların akıl mantıkla açıklanabilir yanı yok.

Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra Roma karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı. Hatta öyle ki İtalyan ekibini elinden kaçırdı desek yeridir. Özellikle ikinci yarıdaki oyuna bakarak...

Herkes mutluyken, bir anda olanlar oldu. İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aziz Yıldırım çıktı kameraların karşısına geçti ve "İsmail Kartal görevinin başında, ben ayrılmadan hiçbir yere gidemez" dedi.

Kartal, maçın ardından yapılan ilk antrenmanda takımın başında yer almadı. Oğuz Çetin'le yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Yollar ayrıldı. Derken...

Akşam saatlerinde bir kez daha Fenerbahçe, sosyal medyada yayılan ve benim de güldüğüm bir tabirle, "İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa İsmail Kartal'ı getirdi."

İki ihtimal var: Birincisi, sarı lacivertliler bu kaostan güçlenerek çıkacak. Kenetlenecek. İkincisi de kaos giderek derinleşecek.

Mevzubahis Fenerbahçe'yse genelde olumsuz olan ihtimal daha ağır basar.

İlk mağlubiyette oklar yine İsmail Kartal'a dönecek.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü uzun süredir ateşten gömlek gibiydi. Kartal istifa kararından dönerek üzerindeki baskıyı geri dönülmez şekilde artırdı.