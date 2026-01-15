Sarri onu bırakmak istemiyordu. Mali imkansızlıklar içinde kaldığında, çaresizlik Fenerbahçe’nin bu transferi yapmasını sağladı.

Guendouzi, tamamen Fransa altyapısının dünya futboluna hediye ettiği bir isim. Altı yaşında PSG altyapısı ile futbol macerasına başladı. Profesyonel kariyerinde Marsilya ile dikkat çekti, sonra Arsenal formasıyla izledik onu. Lazio’da vazgeçilmez oyuncuydu. Takımı için bütün gücünü sahaya yansıtan Guendouzi dikine oynamayı seven bir yapıya sahip. Futbolu gösterişli değil ama topu rakipten geri alma başarısı çok yüksek. Presi ve temaslı oyunu çok seviyor. Çabuk sinirlenmesi ve saha içi agresifliği tek dezavantajı olabilir.

Bizim Süper Lig’de önemli katkı vereceğine inanıyorum.

Beşiktaş taraftarı transfer bekliyor

“Gerekirse 6 oyuncu alacağız, transfer görüşmelerini sürdürüyoruz. Takıma direkt girecek oyuncular alacağız.” Bu açıklamaları yapan yöneticiler, taraftarı büyük beklentiye soktu. Ben bu satırları yazarken tık yoktu. Devre arasında hemen 11’e alacağınız oyuncu bulmak, mali anlamda çok kolay değil. Daha Rafa Silva meselesinin ne olacağı belli değil. Taraftar haklı olarak sitem ediyor. Transferden önce iddialı açıklama yapınca, daha ilk günlerde 2 oyuncuyu İstanbul’a getirmeniz lazım. Transferler öncesi, sonrası ve imzasıyla bir stratejidir.

Osimhen yok şov yok

Nijerya Milli Takımı ile gollerine devam eden Osimhen, dünya medyasında manşetlerde. Onun yerine oynayan İcardi’de durgunluk devam ediyor. Galatasaray Süper Kupa’da pozisyona bile zor girdi. Santrfor aramak, İcardi’yi tamamen gözden çıkarmak olacağından bu riske giremiyor yönetim. Eğer Osimhen sakatlık veya kart problemi yaşarsa, Galatasaray zirveyi kaybeder.

Karar vermek zor ama gerekli. İşin ucunda şampiyonluk var.