FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ‘Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planı’ futbol dünyasında ortalığı karıştırdı.

Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini açıkladı. Böylece FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonların ticari faaliyetlerini tek çatı altında toplayacaktı.

Yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen şirketin yüzde 20’ye varan bölümünün, yönetim hakkı bulunmayan özel yatırımcılara satılması planlanıyordu. FIFA, bu satıştan 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyordu. Yatırıcımlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın kardeşi Josh Kushner’in de yer alması dikkat çekiyordu.

Bu proje öyle bir su kaldırdı ki bugüne kadar en büyük destekçileri olan Concacaf ve Asya Futbol Federasyonu bile Infantino’ya bayrak açtı. UEFA bağlı 55 üye federasyon ise Dünya Kupası’nın boykot edeceğini açıkladı. Hatırlayalım 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek finalistlerinin 6’si Avrupa’dandı ki şampiyonda bu kıtadan çıktı. Olası bir kriz Dünya Kupası’nı ortadan bile kaldırabilirdi. Baskılara dayanamayan Infatino, projeyi rafa kaldırdı. Koltuğu bile bugünler de tehlikede. Bir sonraki başkanlık seçimi 18 Mart 2027’de Fas’ta yapılacak. Halen en büyük favori ancak dokunulmaz ve yenilmez değil.

Futbolun nasıl büyük bir maliyet yarattığını hepimiz biliyoruz. Yapılan transferlere ödenen milyarlarca dolar, turnuvalar, kupalar, seyahatler bitmez bir döngü. Futbolun asıl büyük pastasının yenildiği yer ise Avrupa. Infantino, bu ekseni Amerika kıtasına kaydırmayı planlıyordu. Trump ve Kushner’la yakınlığı da buradan geliyor. Ancak Avrupa buna burada direndi. Daha ne kadar direnebilir şüpheli. FIFA Forward Enterprise (FFE) projesine bir de bu açıdan bakalım.