Kazanıp şampiyonluk ilan edilecek maçlarda heyecan ve stres olması çok doğal. Sezonun artık bitmesini istiyordu Galatasaray. Oyuna başlangıç iyiydi. Samsunspor ise temaslı ve mücadeleci yapısıyla oyunda kendini gösteriyordu.

Kaleci Okan hafif önde yakalanınca Yunus’un gönderdiği topu yakalayamamıştı. Bu gol ile ‘artık ben bu işi bitiriyorum’ duygusunu yaşamaya başlamıştı Galatasaraylı oyuncular. Fakat savunmanın arkasına atılan çabuk toplar ve kanat atakları, Galatasaray’ı zorlamaya başlamıştı. Mouandilmadji ile kazandığı beraberlik golü, Samsunspor’un iyi organize olduğu anda geldi.

İkinci devre Torreria çıkmıştı, yerine İlkay girmişti. Orta alanda işler yolunda gitmiyordu yine de. Samsunspor, yüksek oyun temposu ile oyunu iyi kontrol etmeye başlamıştı. Ndiaye takımını öne geçirirken, ev sahibi Samsunspor iyi oyununun karşılığını alıyordu.

Günay’ın gördüğü kırmızı kart Galatasaray’ı eksik bırakmıştı. Osimhen, bu kartta verdiği hatalı pasla başroldeydi. Samsunspor muazzam pres yapmaya başlamıştı.

Mouandilmadji, takımının üçüncü golünü usta bir vuruşla attı. Tam bir şok vardı Galatasaray’da. Ndiaye dördüncü golü atmıştı.

Bu maç şunu gösterdi; ne kafa olarak ne de fizik anlamında bu maça hiç iyi hazırlanmış Galatasaray. Lig daha bitmedi. Okan Buruk ve ekibinin bu konuyu takıma iyi anlatması gerekiyor...