Topa daha fazla sahip olmak veya rakip yarı sahada daha fazla gözükmek her zaman çok iyi oynadığınızın göstergesi değildir. Ferencvaros’un iki topu direkten dönmese kâbus gibi bir ilk yarı sonu yaşanacaktı Kadıköy’de.

Fenerbahçe temposunu fazla yükseltemedi. Asensio ve Talisca’nın topla daha fazla buluşması gereken bir oyun hayal etmişti Tedesco. Bu oyuncular genellikle top ayaklarına geldiğinde varlar. Topsuz oyunda ise ilk devre istenileni veremediler. Oğuz’un hücum yönünde bire bir düşüncesinde daha fazla istekli olması gerekirdi.

Yiğit Efe zorluk derecesi yüksek olan maçın ilk devresinde iyi performans gösterirken, sarı kartı erken görmesi onun adına en olumsuz görüntüydü. Alvarez’in isteği ve duran toplarda rakip savunmanın arkasına sızdığı anlarda Fenerbahçe golü bulabilirdi.

Kerem ve Asensio’nun oyundan alınması derbi öncesi bir tedbirdi Tedesco için. Tahmin ediyorum sakatlık olabilir diye bu oyuncular oyunda kalmadı.

En Nesyri iki önemli kafa vuruşu anında istediğini yapamadı. Oyunun içinde yine vasat kalmıştı.

Avrupa maçlarındaki duran toplarda uyursanız golü yersiniz. Varga’nın kafa golü göstere göstere gelmişti. Talisca, cevabı çabuk vermeseydi Fenerbahçe maçta daha da zorlanırdı. Nene’nin şutu direkten dönmese galibiyet gelecekti.

Duran’ın rakibine kafa atma teşebbüsü çok gereksizdi ve kırmızı kartı gördü. Takımın kazanma hırsı olumluydu ama galibiyete yetmedi.