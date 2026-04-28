Türkiye, ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti, o günden bu güne ciddi bir irtifa kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. Bunun en büyük nedeni de halkı zorlayan ve bir türlü önlenemeyen, hızla artmaya devam eden enflasyon. Düşünebiliyor musunuz, Avrupa bizi kıskanıyor denilen ülkem, gerçekten rekorlar kırıyor.

En yüksek önlenemeyen enflasyon,

En yüksek gıda fiyatları,

En yüksek enerji fiyatları,

En az et yiyen,

En çok çöp satın alan,

En çok sığınmacı alan,

En çok antidepresyon ilaçları kullanan ……

Türkiye bir şekilde bu ekonomik zorlukları aşabilir. Önemli olan Cumhuriyet’in temel değerlerini korumak olmalıdır. Hayat pahalılığı, yokluk ve yoksulluklar yani ekonomik sıkıntılar, buzdağının sadece görünen yüzü. Gerçekte var olup, bir kesimin farkında bile olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti’ni yani ülkeyi bugünlere taşıyan Demokratik Cumhuriyet’in temel ilkeleri erozyona uğruyor. Bu erozyonun devamı, korkarım ki ülkeyi hızla Ortadoğu çukuruna doğru yuvarlayacak. Yani uygar dünya liginden amatör kümeye düşeceğiz.

Tüm bunlar yaşanırken bu duruma dur diyecek, sadece ana muhalefet CHP değil, tüm muhalefet partilerinin bir araya gelip bu gidişe dur demeleridir. Gün benim partim, benim siyasetim, benim ilkelerim deme günü olmayıp, tüm muhalefet hep birlikte bir araya gelip demokratik direncini ortaya koymalıdır. Bu birlikteliğe önderlik görevi de CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e düşmektedir.

Sayın Özel, Genel Başkan olarak inanılmaz bir eforla şimdiye kadar 105 meydan toplantısı yaptınız. Yaklaşık 16 milyon kişiyi bir araya getirdiniz. Yurtiçinde bu uğraşları verirken diğer yandan Sosyalist Enternasyonal toplantılarında da başarılı işlere imza atıyorsunuz.

Sayın Özel yerinizde olsam, bu denli koşuşturma ve yoğunlukla uğraşırken bu sırada sokaktaki insanların, partim, ekibim ve benim için neler düşündüğünü öğrenmeye çalışırdım. Sizin konumunuzda olup yoğun çalışanlar sadece dar çevrelerinden bilgi alabilirler.

Sayın Özel; Görünürde pek farkedilmese de dar bir kadro ile çalışıyorsunuz. Yani futbolu sevdiğinizi, kullandığınız futbol terimlerinden bildiğim için şöyle diyebilir miyiz “Dar alanda top çevirme” ?

Parti içinde gerçek bir birliktelik var mı?

Parti içi küskünleri kazanmadan iktidar yollarına düşemezsiniz.

Her konuda uzmanlıkları kanıtlanmış CHP’nin ağır topları var……

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir şekilde parti dışına koyduğu kişilerin gönüllerini alıp davet etmek size düşüyor. İçeride birlikteliği sağlayamayan bir Genel Başkan başarılı olamaz.

Soru şu; Yaptığınız 105 meydan toplantısı sonunda yapılan araştırmalarda CHP’nin oylarında gözle görülür bir artış var mı?

Yapılan araştırma sonuçlarında kararsızlardan partiye katılımlar oldu mu?

Bu kararsızları kazanmadan iktidar olunabilir mi?

Siyasetin temel taşlarından ilki, seçmenin siyasi kadrolara olan güvenidir. Bu güveni de sağlamanın yolu, toplum sorunlarının nasıl çözüleceği, ülke kaynaklarının kullanımı, adil gelir dağılımı, eşit yurttaşlık, demokrasi, hukuk gibi konuları çözebilecek liyakatli kadroları ortaya çıkarmaktan yani bu ekibi oluşturmaktan geçer.

Özü şu; Seçmen, CHP iktidar olduğunda ülkenin içinde bulunduğu tüm sorunları çözer, bu partiye güvenim tamdır dediğinde başarıya giden yol açılmış olur.

Sayın Mansur Yavaş’ın dediklerine kulak vermelisiniz. Söyledikleri sokağın konuştuklarının ta kendisi. Satır aralarında partiyle değil ama yönetimsel sıkıntıları dillendiriyor gibi !! Her şeyden önce parti bütünlüğü diyor. İktidara karşı yeni stratejiler geliştirilmeli diyor.

Her geçen gün yeni bir CHP Belediye Başkanı tutuklanıyor. Bu eylemler iktidar tarafından daha da yaygınlaştırılacağa benzer. 40 bin kişinin katiliyle uzlaşı yapmaya uğraş veren iktidar, ana muhalefet partisini boğmaya çalışıyor. Tüm bunlar yaşatılırken hala komisyonda kalmamalısınız. İktidara, “Terörsüz Türkiye için, bize gerek yok zira sizin yeterli çoğunluğunuz var” deyin. DEM Parti barış istiyor da bu barışı sadece kendileri için mi, yoksa tüm ülke yurttaşları için mi istiyor, bunu da sorun. Bu istek, 86 milyon için gerekli olmalıdır. Tüm sorunları çözecek olan yol demokrasi ve hukuktan geçer.

Sayın Özel, CHP’yi yok etmeye çalşan iktidar ortağı Sayın Bahçeli ile olan muhabbetinizden dolayı seçmen size karşı infial içinde, bunu görün.

SON SÖZ: Cumhuriyet, erdemli insanların rejimidir.

MONTESQUIEU