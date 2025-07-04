Bazen ağaçlara bakmaktan ormanı göremeyiz, detaylarda boğulurken bütünü gözden kaçırırız, şöyle bir adım geriye çekilip, resmin tamamına bakmakta fayda var.

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Şeyh Said’e “şehit” diyorlar.

Bölücü ve gerici kalkışmayla Cumhuriyet’e karşı silah çektiği için, vatana ihanetten yargılanıp idam edilen emperyalizm maşası tarikatçıydı, şu anda Meclis’te bulunan iki parti tarafından “şehit” ilan ediliyor, iade-i itibar istiyorlar.

Seyid Rıza’ya “kahraman” diyorlar.

Bölücü kalkışmayla Cumhuriyet’e karşı silah çektiği için, vatana ihanetten yargılanıp idam edilen emperyalizm kuklası aşiret lideriydi, şu anda Meclis’te bulunan üç parti tarafından “kahraman” ilan ediliyor, iade-i itibar istiyorlar.

İskilipli Atıf’a “rahmet” okuyorlar.

Milli mücadelemiz sırasında Mustafa Kemal’in öldürülmesinin “farz” olduğunu söylediği için, Anadolu halkını Kuvayı Milliye’ye karşı savaşmaya çağırdığı için, vatana ihanetten yargılanıp idam edilen İngiliz istihbaratının maşası Teali İslam Cemiyeti’nin başkanı imamdı, şu an iktidar olan parti tarafından mezarı başında anma töreni düzenleniyor.

Öcalan’a “kurucu irade” diyorlar.

Bölücü kalkışmayla Cumhuriyet’e karşı silah çektiği için, vatana ihanetten yargılanıp ömür boyu hapse mahkum edilen, gelmiş geçmiş en kanlı terör örgütünün elebaşına “sayın” diyorlardı, şimdi “kurucu irade” diyorlar, “umut hakkı” tanımak istiyorlar.

Tarikatlara “vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu” diyorlar.

Anayasa’ya aykırı olmalarına rağmen, suç kabul eden yasaların yürürlükte olmasına rağmen, “dernek” adı altında “kamu yararına dernek statüsüne” sokuluyor, para toplama yetkisi veriliyor, “vakıf” adı altında vergiden muaf tutuluyor, milli eğitim bakanlığı tarafından “sivil toplum kuruluşu” statüsüyle, okullarımıza sokuluyor.

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Buna mukabil...

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Atatürk’e Ayasofya minberinden “lanet” okuyorlar.

Mustafa Kemal’in askeriyiz diyen teğmenleri ordudan atıyorlar.

Talat paşaya “Hitler” diyorlar.

Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’ye “hırsız partisi” diyorlar.

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Bir adım geriye çekilip baktığımızda “yeni Türkiye” denilen Türkiye, daha net görülüyor.

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Vatan kahramanları karalanırken, adeta diri diri gömülürken, hortlatılan vatan hainleri ak’lanıyor.

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“Hak hukuk adalet” diyen üniversiteli gençler yerlerde sürüklenerek ters kelepçeyle tutuklanırken mesela, polis nezaretinde “Kemalist köpeklere ölüm” diye bağıran IŞİD türevlerinin sırtı sıvazlanıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik içerden-dışardan topyekün saldırıya bu bütüncül gözle bakmakta fayda var aslında, çünkü mesele tek başına CHP değil, kurucu değerleriyle, manevi şahsiyetiyle birlikte, bizatihi Cumhuriyet tasfiye edilmek isteniyor.