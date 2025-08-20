Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak... Hepimiz biliyoruz ki İstiklal Marşı’mız böyle başlar. Her maç öncesinde futbolcular, taraftarlar, özellikle de hakemler hep bir ağızdan söyleriz. Ammaaaa... Futbolcular maça bakıyorlar da bazı hakemler oynayacak takımların isimlerine bakıyorlar ve korkuyorlar. Bakın net söylüyorum, korkuyorlar. Yahu arkadaş sahada düdük çalan korkuyor, peki VAR’daki niye korkuyor lan! Yani seyirci seni gelip Riva’da mı dövecek.

Bakınız, ben herhalde iyi niyetle yaklaşıyorum belki de! Korkuyorlar diyorum. Peki ya öbür türlü bir işe girdilerse? Fenerbahçe ve Galatasaray falan ligden kopmasın diye bir işe girdilerse? Düşünmek bile istemiyorum ama aklıma da gelmiyor değil.

Hakemlik şahsiyettir, karakterdir, oyun kuralları değildir. Ben hakeme her şeyi veririm, oyun kurallarını anlatırım ama kişilik ve şahsiyeti veremem. Önce böyle hakemleri bulacağız. Haaaa... Şimdi burada duralım. 5 dakika çay molası. Arkadaşlar federasyonları iki şey götürür. Biri milli takım diğeri hakemler. Milli takımın durumu şu anda fena değil. Ama hakemler! Şimdi bu olayı biraz açalım. Bu yeni komite bayağı bir operasyon yaptı. Yani temizlik. Yüzde 100 yaptı mı? Hayır. Eğer içeride yüzde 20 bırakırsanız yaptığınız yüzde 80’i duman ederler. Zaten önce siz gidersiniz MHK olarak sonra da TFF. Başladığınız işi bitirin, bu bir. İki, kıyakçılığı da bitirin. Çünkü kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Sezona başlarken Galatasaray’a ne Ali Şansalan’ı verin ne de Fenerbahçe’ye Yasin Kol’u verin. Bunlar belki kötü hakem değiller belki ama artık bu tip maçları idare edemezler. Yeni çıkanlardan verin, gençlerden verin. Çünkü onlar yükselmek için doğru dürüst hareket ederler, cesaretli hareket ederler, eyyam yapmazlar. Her maçın hakemi başkadır. Kulüpler bile size ne diyor “Genç hakem verin, cesaretli hakem verin, hata yapsınlar.” Ama siz kör gözün parmağına Galatasaray’ın ilk maçına Şansalan’ı veriyorsunuz, Fener’e Yasin Kol’u. Ondan sonra da fırıncı küreğinin kolunu geçiriyorlar.

Arkadaşlar ne hakem korkacak ne komite. Şunu da diyebilirsiniz, ‘TFF bize etki yapıyor, bazı şeyleri geçemiyoruz.’ Burası çok enteresan. Eğer böyle bir şey varsa zaten o işi bırakacaksınız.

Çünkü siz böyle yaptıkça dedikodu artıyor. Kardeşim hayatta bir defa ölünür. Eğer bu maç benim son maçım olur diyerek sahaya çıkacak hakemler bulamazsanız zaten bitiksiniz. Yok ben maç alacağım, ev alacağım, araba alacağım diye hakemlik verirseniz fırıncı küreğinin sapını siz de alırsınız. Yapmasınlar abi, kulağıma bin tane şey geliyor. Sahadaki hakem atladı diyelim ama altını çiziyorum Yasin Kol atlamadı, gördü. Peki onun görüp de vermediğini VAR nasıl görmedi ve çağırmadı? İşte bütün hikaye burada. O zaman aklıma hiç istemediğim organize işler geliyor. Türkiye ligi yalnız Fenerbahçe ve Galatasaray’dan ibaret değil. Tepeden tırnağa ya her işi doğru yapın ya da gidin diyemem zaten sizi götürürler.

Şunu da net söylüyorum, bu yıl yabancı VAR’ın uygulanması gerekirdi, gerekir! Ancak bir yıl sonra bizimkiler eğitilir, tabii eğitimin yanında biraz da manda yüreği monte edilirse onlara, o zaman yabancı VAR gelmesin deriz.

Benfica'ya ders verin

Fenerbahçe Göztepe ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler karıştı. Altını çizerek söylüyorum, Fenerbahçe Göztepe ile on kere berabere kalsa ya da yenilse ne olur? Önemli olan Şampiyonlar Ligi. Sarı-lacivertliler oraya giderlerse çok şeylerini affettirirler. Ali Koç, Mourinho, bütün takım. Yoksa yandılar. Bir futbolcu için Benfica çok büyük takım dediğimiz Fenerbahçe ile dalga geçiyor. Her gün gazetelerden değişik haberler okuyoruz. Sarı-lacivertlerin Kerem konusunda Benfica’ya vereceği en büyük ders, onları Şampiyonlar Ligi’nden elemektir. Yoksa ikinci defa onlarla dalga geçer Benfica.

Üç transfer şart!

Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne yapar? Çok net bir kaleci, çabuk ve süratli bir stoper bir de Mertens gibi bir orta saha şart. Sarı-kırmızılılar bunları halledemezlerse Şampiyonlar Ligi’nde işleri zor. Ben müneccim değilim inşallah yanıltırlar.