Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Hatay Şubesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Şahsi meselem” dediği ve Hatay halkına emanet ettiği bu kadim şehrin güçlü kadınları olarak, bursiyer öğrencileriyle birlikte Anıtkabir’e geldi.

TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş Teoman önderliğinde gerçekleştirilen bu ziyaret, 6 Şubat 2023 depreminin ardından Hatay’ın küllerinden doğma azmini ve Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz inancını temsil ediyor.

EN İLGİNÇ AN OLACAKTI

Ziyaretin en müstesna anı, Atatürk’ün vefatından kısa bir süre önce arzu ettiği ancak o günün şartlarında ulaştırılamayan Hatay enginarının manevi huzura sunulması olacaktı. Tülin Hanım, Hatay enginarının ve bunun kendileri için taşıdığı değeri bize şöyle anlattı:

“Atamızın hasta yatağında dilediği, ama o gün yetiştiremediğimiz Hatay enginarı, 88 yıldır şehrimizin içinde süregelen bir sızıydı. Hatay’ın bereketli topraklarından getirdiğimiz bu şifayı Atamıza sunarak, hem bu tarihi borcumuzu ödeyecek hem de onun açtığı yolda yürümeye devam edeceğimize dair sözümüzü yineleyeceğiz. Şehrimizi, kadınların gücüyle yeniden inşa edeceğiz” dedi.

ENGİNARLA GELDİLER AMA...

Hataylı kadınların ve TÜKD’in bursiyer öğrencileri, beraberinde getirdikleri Enginar’ı Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine sunmayı planlamışlardı. Otobüsten indiklerinde, görevliler, “Bu ne?” deyince, “Atamıza enginar getirdik” denildi. Bunu bırakın mozoleye sunmayı, içeriye bile alamayacaklarını belirttiler. Atatürk’ün hasta yatağındaki son isteklerinden birisinin Hatay enginarı olduğunu söylediler ama bunun içeriye alınmasının mümkün olmadığı söylendi.

Enginarlar alındı, ama kararlı olan TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş Teoman, yöneticiler ve bursiyer öğrenciler Anıtkabir’e enginarsız girmeleri koşuluyla alındı. Ancak, Tülin Hanımın, Anıtkabir özel defterine yazdıkları bir gerçeği ortaya koydu: “Türk kadınına sağladığınız haklarla bizlere ışık, umut ve güç kaynağı oldunuz. Laikliğin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve çağdaşlığın vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunu bizlere siz öğrettiniz. Başardığınız devrimlere sonuna kadar sahip çıkacak; Cumhuriyet değerlerine yönelen her türlü karanlığı, sönmeyecek olan ışığınızla aydınlatacağız.

88 YILLIK İÇ SIZISI

Aziz Atam, şehrimiz Hatay, 6 Şubat 2023 depreminde büyük bir yıkım yaşamıştır. Ancak tarihte defalarca küllerinden doğmayı başarmış bir halkın kadınları olarak, attığınız temellerden aldığımız güçle yeniden ayağa kalkacak ve şehrimizi el birliğiyle imar edeceğiz. Geçmişimizden aldığımız bu büyük mirasla, geleceği yeniden şekillendirmeye kararlıyız.

Hastalığınız sırasında arzu ettiğiniz ancak o günün şartlarında ulaştırılamayan Hatay enginarı, bizlerin tarihi bir iç sızısıydı. Bugün huzurunuza, o gün yetiştiremediğimiz toprağımızın şifasını (içeriye almasalar da) getirerek bu sızıyı bir nebze olsun hafifletmenin huzuru içerisindeyiz.”

Tülin Kesiktaş Teoman, bize şunu söyledi: Enginarı getirememek gerçekten iç sızımızdı. O zaman enginarı bilen yok. Büyük önderimiz vefatından sonra da yol göstermiş, girişimci Elif Ovalı, enginarı yetiştirmiş. Bunlar bize hep umut oluyor.”

Anıtkabir’de siyasi sloganlar atılmasına sessiz kalan yönetim, kadınların içinde sızı olan enginarı Anıtkabir bahçesine hiç değilse getirmelerine engel olmamalıydı.

TRABZON’DA “AÇ-KAPA, YENİDEN AÇ” SİYASETİ

Hüseyin Kazaz, 1923-1928 yıllarında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Kendi servetinden harcayarak Trabzon’a su getirilmesini sağladı. Aradan bir asır geçse de Trabzonlu bu başkanı unutmadı. Tarihi cezaevi onarımdan geçirilip kültür merkezine dönüştürüldüğünde, oraya Hüseyin Kazaz adı verildi. Kentin sanatına ayrı bir renk katan bu merkez tiyatro topluluklarının oyunlarına sahne oldu, resim, heykel sergileri açıldı. Trabzon, “büyükşehir” statüsüne geçirilince merkez ilçe olan Ortahisar Belediyesine bırakıldı. AKP’li belediye başkanları da bu merkeze sahip çıktı, etkinlikler il’e ayrı bir hava verdi. Ne zamana kadar? 2024 belediye başkanlığı seçiminde CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye başkanlığını kazanıncaya kadar.

Trabzon Valiliği, bu binayı CHP’li başkanın elinden almak için “Güvenlik gerekçesi” deyip merkezi kapattı. Kapatılan merkez, belediyeden alınıp Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildi. Yaklaşık bir yıldır kapalı tutulan kültür merkezinin yeniden açılmasına karar verildiğinde siyaset hortladı.

Merkez, CHP’li olduğu için Ortahisar Belediyesi’ne değil, bu kez Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Yani, kültür merkezi AKP’li belediye başkanları döneminde Ortahisar Belediyesine tahsisliyken, şimdi belediyeye verilmedi.

SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Trabzon Valisi Tahir Şahin, AKP Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AKP il Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Ortahisar ilçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu, partinin il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı törenle merkez, yeniden sanat severlerin hizmetine açıldı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise “Vali ve AKP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri kamuoyuna açılışı ‘büyük bir müjde’ gibi sundu. Önce bir yıldır merkezi kapalı tutanlar halktan özür dilemeli. Devletin binası halka iade edilirken bile siyasi şov peşindeler” dedi.

Trabzon’da CHP’lilerin elinden merkezi almaya “güvenlik” dediler. Kapattılar. CHP’nin elinden aldıktan sonra yeniden açtılar. Aç-kapa-yeniden aç siyasetini Trabzonlu hiç hoş karşılamadı.