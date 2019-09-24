BM Genel Kurulu’nda gururlandıran isim

Ünlü iş insanı Gamze Cizreli, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için New York'a gitti.

Gamze Cizreli, Türkiye’yi gurulandırmaya devam ediyor. BigChefs’in kurucu ortağı olan ve çok başarılı bir iş kariyerine sahip Cizreli, BM Genel Kurulu’nda bugün Türkiye’yi temsilen bir konuşma gerçekleştirecek.

Çeşitli ülkelerde toplam 65 restoranın sahibi olan Cizreli, Toprağın Kadınlarından Sofralara projesi ile de büyük başarılara imza atmış, yerel kadın üreticilerin ekonomik hayatına katkı sağlamış, UNDP Türkiye’nin daveti ile Tunus’taki Cinsiyet Eşitliği Forumu’nda konuşma gerçekleştirmişti.

Cizreli, New York yolculuğu ile ilgili Instagram’dan bir gönderi paylaştı ve “Havalimanındayım. New York'a uçuyorum. BM Genel Kuruluna. Bu sefer çok heyecanlıyım çok” yazdı.



GAMZE CİZRELİ KİMDİR?

1968 yılında doğan Cizreli, ODTÜ İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Ankara'nın ilk cafesi “CAFEMİZ”i açtı. Ardından “KUKİ” ve Uzakdoğu mutfağını hızlı ve uygun fiyatla sunan “QUICK CHINA” markalarını yaratan Cizreli, 2007 yılında yoluna tek başına devam ettiği ikinci girişimcilik döneminde Bigchefs Cafe-Brasserie markasını yarattı.

İlki Ankara’da açılan restoran, 2009 yılında İstanbul’da da hizmete başladı. Cizreli, restoran işletmeciliğinin yanı sıra ODTÜ İşletme Fakültesi’nde “Girişimcilik” dersleri verdi. 2010 KAGIDER ve Garanti Bankası işbirliği ile düzenlenen “Kadın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye 1.'liğini kazandı.

2011 ve 2013 yıllarında Ekonomist dergisinin düzenlediği “Yılın İş İnsanları” yarışmasında “Yılın Kadın Girişimcisi” ödüllerini aldı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alan Cizreli, Oğul ve Ali adında iki çocuk annesidir.