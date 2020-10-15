100 kiloluk dev gravyer peyniri

Kars’ta Zavot sığırlarından elde edilen sütlerden yapılan gravyer peynirine ilgi her geçen gün artıyor. 1 kilo üretiminde 25 litre süt kullanılan gravyer peyniri, damaklarda tat bırakıyor.

Peynirin kesilmesi de maharet istiyor. İki saplı bıçağın keskin ve sağlam olması gerekiyor.

2,5 TON SÜTTEN YAPILDI

Hile kabul etmeyen ve peynirlerin kralı olarak tanımlayan iki yıllık gravyer peynirini satış için keserek ikiye ayıran üretici Tarık Boy, şöyle konuştu:

* Kars’ımızın meşhur gravyer peynirini 100 kilo yaptık. 2,5 ton sütten elde edildi. 1 kilo üretiminde 25 litre süt kullanılıyor. Kilosu 100 TL’den satılıyor.

* Gravyer peyniri Türkiye’de yalnızca Kars’ta üretiliyor. Hiçbir hata ve hile kabul etmeyen peynir çeşididir. (DHA)