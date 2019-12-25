Çilek kaç kalori? Çileğin besin değerleri

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de çilektir. Peki, 100 gram çilek kaç kaloridir? Çileğin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Çilek (Fragaria) , lezzetli tadı ve beslenme yararları için çok sevilen tatlı, kırmızı, kalp şeklinde bir meyvedir. Dünyanın pek çok yerine özgü, gül ailesine aittir ve kendine özgü bir aroması vardır. Antioksidan bakımından zengin çilekler kalp sağlığının iyileştirilmesine , HDL (iyi) kolesterol seviyelerinin yükseltilmesine ve kan basıncınızın düşmesine yardımcı olabilir. Çilek ayrıca, her ikisi de yağ yakıcı hormon olan adiponektin ve leptin üretimini arttırır. İştahı, kan şekerini ve vücut ağırlığını ve yağını azaltmaya yardımcı olur. Peki, çilek kaç kaloridir? İşte çileğin besin değerleri…

ÇİLEK KAÇ KALORİ?

100 gram çilek yaklaşık 32 kaloridir.

ÇİLEĞİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram çilekte aşağıdakiler bulunur:

Su: 90.95 g

Enerji: 32 kcal

Protein: 0.67 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 7.68 g

Lif: 2 g

Toplam şeker: 4.89 g

Kalsiyum: 16 mg

Demir: 0,41 mg

Magnezyum: 13 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 153 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.14 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 58,8 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 24 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 12 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.29 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.16 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg