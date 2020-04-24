Güllaç nasıl yapılır? Ramazan’ın gülü güllaç malzemeleri…

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte güllaç tarifleri de ortaya çıktı. İftar sonrası en sevilen tatlı olan güllaç tatlısı nasıl yapılır bilmiyorsanız sizin hazırladığımız pratik tarife göz atabilirsiniz. İşte muhteşem tadı ve pratik yapımı ile güllaç tarifi…
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Öncelikle derin bir tencerenin içine sütü ve şekeri koyun. Üzerine vanilyayı ilave edin. Orta ateşte karıştırarak ısıtın. Hafif elinizi yakacak dereceye gelince kapatabilirsiniz.
İçine koyacağınız ceviz içlerini bıçak yardımı ile doğrayın. Çok inceltmenize gerek yok. Ilık sütten biraz güllacı koyacağınız borcama dökün. Üzerine kırdığınız güllaç yapraklarının yarısını koyun. Üzerine tekrar süt döküm cevizi eşit şekilde serpin. Daha sonra kalan yaprakları da parlak tarafları üste gelecek şekilde üzerine ekleyin ve tekrar tüm yapraklar ıslanacak kadar süt koyun.
Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin. Yapraklar sütü çektikten sonra üzerlerine fıstık nar ve çok ince kıyılmış cevizi serpe bilirsiniz. Daha sonra 2 saat buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun.
GÜLLAÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
12 güllaç yaprağı
3 litre süt
3 bardak şeker
1 paket vanilya
2 bardak ceviz içi
Süslemesi için;
Antep fıstığı
Nar
Ceviz içi (İnce kıyılmış)