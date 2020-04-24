Güllaç nasıl yapılır? Ramazan’ın gülü güllaç malzemeleri…

Güllaç tarifi 11 ay boyunca özlemle beklediğimiz Ramazan'ın gelmesiyle de sofralarımıza sıkça konuk ettiğimiz şahane bir lezzet. Pratik yapımı sayesinde yorulmadan yapabileceğiniz güllaç tarifi misafirleriniz için iyi bir ikram olacaktır. Peki, güllaç nasıl yapılır biliyor musunuz? İşte sizin için hazırladığımız güllaç tarifi ve pratik yapımı…

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte güllaç tarifleri de ortaya çıktı. İftar sonrası en sevilen tatlı olan güllaç tatlısı nasıl yapılır bilmiyorsanız sizin hazırladığımız pratik tarife göz atabilirsiniz. İşte muhteşem tadı ve pratik yapımı ile güllaç tarifi…

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tencerenin içine sütü ve şekeri koyun. Üzerine vanilyayı ilave edin. Orta ateşte karıştırarak ısıtın. Hafif elinizi yakacak dereceye gelince kapatabilirsiniz.

İçine koyacağınız ceviz içlerini bıçak yardımı ile doğrayın. Çok inceltmenize gerek yok. Ilık sütten biraz güllacı koyacağınız borcama dökün. Üzerine kırdığınız güllaç yapraklarının yarısını koyun. Üzerine tekrar süt döküm cevizi eşit şekilde serpin. Daha sonra kalan yaprakları da parlak tarafları üste gelecek şekilde üzerine ekleyin ve tekrar tüm yapraklar ıslanacak kadar süt koyun.

Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin. Yapraklar sütü çektikten sonra üzerlerine fıstık nar ve çok ince kıyılmış cevizi serpe bilirsiniz. Daha sonra 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun.

GÜLLAÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

12 güllaç yaprağı

3 litre süt

3 bardak şeker

1 paket vanilya

2 bardak ceviz içi

Süslemesi için;

Antep fıstığı

Nar

Ceviz içi (İnce kıyılmış)