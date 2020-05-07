Hazır yufka ile baklava nasıl yapılır? İşte hazır yufkadan baklava yapılışı…

Özellikle Ramazan ayında tatlı tüketimi artıyor. En fazla tercih edilenlerden biri de hazır yufka ile yapılan baklava. Hazır alınan yufka ile baklava yapmanın püf noktalarını ve gerekli malzemeleri yazımızdan görebilirsiniz. İşte hazır yufkadan baklava yapılışı ve tarifi...

Bugün hazır yufka ile tatlı yapmak isteyenler için derlediğimiz yazımızdan, hazır yufka ile baklava yapılışını ve gerekli malzemelerin listesini görebilirsiniz. Hazır yufka ile baklava muftaklarda sıkça hazırlanan tatlılar arasında. Peki hazır yufka ile baklava nasıl yapılır? İşte tarifi…

HAZIR YUFKA BAKLAVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER;

– 1 paket baklava hamuru

– 4 bardak ceviz içi

– 1,5 bardak sıvı yağ

– 1 bardak tereyağı (Erimiş)

Şerbeti için;

– 4 bardak su

– 4 bardak şeker

– Yarım limon suyu

HAZIR YUFKA BAKLAVASI TARİFİ

Öncelikle şerbet için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlayınca üzerine limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika sonra kapatın ve soğumaya bırakın. Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın ve bir kat yufkayı serin. Çekilmiş ceviz içini üzerine serpin. Üzerine bir kat daha yufka koyun. Onun üzerine erimiş tereyağını sürün. Tekrar bir kat yufka serin ve bir kat daha ceviz serpin.

Bu şekilde sırasıyla yağ ve ceviz olacak şekilde yufkaları dizin. Son üç kata sadece yağ sürün. Ardından bıçakla baklavayı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-30 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve sıcağının geçmesi için bekletin. Ardından şerbetini dökün. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.