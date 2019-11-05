İslim kebabı nasıl yapılır? Etli islim kebabı tarifi…

Akşam yemeğine çok sevdiğiniz misafirleriniz var anca siz hâlâ ne pişireceğinizi bulamadınız mı? İşte size harika bir menü… İslim kebabı, pirinç pilavı ve cacık… İslim kebabı misafirleriniz ve sevdikleriniz için gönül rahatlığı ile yapabileceğiniz bir yemek. Bir değişiklik olsun diye bu sefer etli İslim kebabı deneyeceğiz. İşte malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Hem kolay, hem lezzetli hem de çok bereketli bir yemek olan İslim kebabı sevdiklerinize bir şölen yaşatacak. Patlıcan yanında sunduğu tüm yiyecekleri güzelleştirmekle kalmıyor adeta bağımlı da yapıyor. İşte sizinde kolaylıkla yapabileceğiniz ve çok seveceğiniz İslim kebabı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Etli İslim kebabı malzemeleri



-1 kg patlıcan

-½ kg kuşbaşı et

-2 tane soğan

-1 diş sarımsak

-2 kaşık salça

-3 kaşık sıvı yağ

-3 tane biber

-2 tane domates

-Tuz

-Karabiber

Etli İslim kebabı yapılışı;

Patlıcanları alacalı soyun. Uzun uzun kesin. Yaklaşık 10 dakika tuzlu suda bekletin. Ardından kurulayın. Daha sonra hafifi yağda kızartın. Diğer taraftan Etleri yumuşayınca kadar pişirin. .Pişince ete soğanı, salçası, tuzu, karabiberi eklenip 5 dakika görüşebilir. Ardından patlıcanları artı(+) olacak şekilde koyun ve üzerini kapatın. Ortasına etli karışımdan koyulur ve dilimler birbirleri üzerine kapatılır. Üzerlerine domates dilimi koyabilirsiniz. Bir diğer kapta salçayı su ile karıştırın ve sos yapın. Fırın tepsisine dizdiğiniz ve salçalı suyu ikna etmeye çalışıyoruz.

180 derecelik fırında pişirin sıcak servis edin.

Afiyet olsun.