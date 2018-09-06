Liçi meyvesi nedir? Liçi meyvesinin faydaları nelerdir?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyonda içecek menüsüne giren meyveler vatandaşlar tarafından oldukça ilgi çekti. Ejder meyvesinden sonra şimdi de liçi meyvesinin ne olduğu merak ediliyor. İşte liçi meyvesi nerede yetişir, faydaları nelerdir? gibi sorularınıza yanıtlar...

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Liçi meyvesi Çin’in güneyinde, Hindistan, Vietnam, Filipinler gibi iklime sahip ülkelerde yetişen bir meyvedir. Liçi kışın serin ancak dondan korunaklı yağışlı bir iklim yazın ise sıcak ve nem ister. Türkiye’de ise şu anda yalnızca Mersin ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Liçi meyvesi, çiçek açmasından yaklaşık 100 gün sonra, Temmuz – Ekim ayları arasında olgunlaşır. Geçmişte kral meyvesi olarak anılmış olan bu meyve Çin’de vergi olarak da halktan toplanmıştır.

LİÇİ MEYVESİ NEDİR?

Liçi ağacı, yaklaşık 15-20 m boyuna ulaşan, dört mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3–4 cm uzunluğunda, yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi kırmızı renkli ve serttir. Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu, oldukça incedir ve kolayca soyulur. Meyvesi yarı saydam-beyaz, üzüme benzer yumuşak kıvamda ve tatlıdır. Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1–15 cm çapında, sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehirlidir.

LİÇİ MEYVESİ FAYDALARI

Liçi, C vitamini açısından oldukça zengindir. Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, zeytinyağında da bulunan oleik asit ile metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip ve kalp hastaları için faydalı bir süper meyve olarak karşımıza çıkıyor.