Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı püf noktaları

Sebze yemeklerinin, et yemeklerinin, sulu yemeklerin ya da sadece bir kâse yoğurt, bir tabak salatanın yanında en iyi ne gider diye sorsak şüphesiz herkesin aklına ilk olarak pirinç pilavı gelir. Güzel, tane tane ve parlak bir pirinç pilavı her zaman mümkün olmuyor. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte sizin için hazırladığımız pirinç pilavı tarifi ve püf noktaları…

Pirinç pilavı, en pratik ne yapsam diye soranların aklına ilk gelen lezzet pirinç pilavıdır. Ana yemek yanına yapılacak olan pirinç pilavı, sulu yemek, ızgara, sebze yemekleri gibi aklınıza gelen her ana yemeğin yanına yakıştığı gibi sadece bir kase yoğurt ya da çoban salata ile de çok iyi gider. Ancak pirinç pilavı yapmak aslında o kadar da kolay değil. Tane tane ve parlak bir pilav yapabilmek için püf noktaları bilmek gerekmektedir. İşte pirinç pilavı malzemeleri ve tarifi…

Pirinç pilavı malzemeleri

-2 kaşık tereyağı

-1 kaşık zeytinyağı

-2 kaşık şehriye

-1 bardak pirinç

-1,5 bardak sıcak su (tavuk suyu)

-1 kesme şeker

-Tuz

-4 damla limon

Pirinç pilavı yapılışı

Öncelikle tereyağı ve zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Üzerine şehriyeleri ekleyin ve kavurun. Rengi döndükten sonra daha önceden bolca yıkadığınız pirinçleri üzerine ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Ardından sıcak tavuk suyunu ekleyin. Tuzunu atın. Şekerini atın ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Ardından suyunu çekmeden önce limon suyunu döküp karıştırın. Suyunu çekince havlu kağıt sererek kapağını kapatın ve demlenmesini bekleyin.

Afiyet olsun.

Pirinç pilavının püf noktası

-Şehriye olarak arpa şehriye kullanacaksanız yıkamayın.

-Pirinçleri tencereye koymadan hemen önce yıkayın. Yıkadıktan sonra uzun süre bekletmeyin.

-Yıkadığınız pirinçleri hafif sıcak suda bekletirseniz daha tane tane olacaktır.

-Kesme şeker ve limon pilavınızı daha parlak yapacaktır.