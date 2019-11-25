Portakal kaç kalori? Portakalın besin değerleri ve kalorisi…

Portakallar çok sayıda temel vitamin, mineral ve besin içerir. Karbonhidrat , yağ ve kalori bakımından çok düşüktür. Potasyum bakımından zengindirler ve ayrıca fosfor, manganez, magnezyum, selenyum ve bakır gibi başka mineraller içerirler. Portakallar ayrıca, zeaksantin ve karotenoidler gibi kolin ve antioksidanlara sahiptir. Ayrıca, tiamin, riboflavin, niasin, B-6 Vitamini, pantotenik asit ve folat gibi vitaminleri de içerir. Peki, portakal kaç kaloridir? İşte portakalın besin değerleri…
PORTAKAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 41 kaloridir.
PORTAKALIN BESİN DEĞERLERİ
180 gram portakalda aşağıdakiler bulunur:
Su: 156 gr
Protein: 1.7 g
Toplam yağ: 0.2 g
Karbonhidrat: 21.1 g
Lif: 4.3 g
Toplam şeker: 16.8 g
A vitamini: 405 IU
C vitamini: 95.8mg
D vitamini: 0 mg
E Vitamini (Alfa Tokoferol): 0.3mg
K vitamini: 0.0 mcg
tiamin: 0.2mg
B2 vitamini: 0.1 mg
Niasin: 0.5mg
B6 Vitamini: 0.1 mg
Folat: 54,0 mcg
B12 vitamini: 0.0 mcg
Pantotenik asit: 0.5 mg
Kolin: 15.1 mg
Kalsiyum: 72.0 mg
Demir: 0.2mg
Magnezyum: 18.0 mg
Fosfor: 25.2 mg
Potasyum: 326 mg
Sodyum: 0.0 mg
Çinko: 0.1 mg
Bakır: 0.1 mg
Manganez: 0.0 mg
Selenyum: 0.9 mcg
Doymuş yağ: 0.0 g
Tekli Doymamış Yağ: 0.0 g
Doymamış yağ: 0.0 g
Toplam trans yağ asitleri: 0 g
Toplam trans-monoenoik yağ asitleri: 0 g
Toplam trans-polenoik yağ asitleri: 0 g
Toplam Omega-3 yağ asitleri: 12.6 mg
Toplam Omega-6 yağ asitleri: 32.4 mg
Kolesterol: 0.0 mg
Kafein: 0.0 mg