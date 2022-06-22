Yeni icat: Biber içli kebap!

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Adana mutfağına yeni bir lezzet ekleme denemelerine bir yenisini daha ekledi: Biber içli kebap.

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Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, daha önce kent mutfağına kazandırdığı kaburga kebabı, boru kebabı, açma kıyma gibi lezzetlerine bir yenisini daha ekledi: Biber içli kebap

Zırhla çekilmiş erkek kuzu kıymayı kapya ve Şili biberine ekleyen Aydın, yemeğe ‘Biber içli kebap’ ismini verdi.



Yaşar Aydın ise biber ile etin birleşmesiyle kebabın daha lezzetli hale geldiğini söyledi.

Aydın, “Etin yanında hep biber istiyorlardı ben de ikisinin bir arada olması için böyle yaptım. İnsanlar da sevdi. Bundan sonra menümüzde olacak” dedi.

Aydın, “Kebapçılığa başladığım günden bu yana hep icatlar yaptım. Hayatta bir kebapçının yaptığını denemedim, kim ne yapıyor diye bakmadım. Sadece kendi bildiğimi yapıyorum” diye konuştu.

Yemeği tadan müşteriler de yorumlarda bulundu. Besem Kalbia, “acının eti mükemmel hale getirdiğini” söyledi.

Çağlar Balcılar ise “Acıyı yiyorduk ama böyle kebap olarak yememiştim. Gerçekte çok daha güzel. Ustamızın ellerine sağlık” dedi. (DHA)