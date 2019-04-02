Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi…

Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası besleyiciliğinin yanı sıra oldukça lezzetli bir çorbadır. Deneyenlerin şiddetle tavsiye ettiği yoğurtlu yeşil mercimek çorbası özellikle çocuklu aileler için vazgeçilmez olacak. İşte yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi…

Adını çok sık duymadığımız ancak bir kere tadanların asla vazgeçemediği yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi, yemek defterlerinizin başköşesine yazılacak. Hem besleyici hem lezzetli, ister ev halkına ister misafirlerinize tereddütsüz çıkarabileceğiniz yoğurtlu yeşil mercimek çorbası aynı zamanda yoğurdun prebiyotik etkisi ile de hayli sağlıklı. İşte yoğurtlu yeşil mercimek çorbası malzemeleri ve tarifi…

YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 bardak yeşil mercimek

2,5 bardak su

2 bardak yoğurt (kaymaksız)

1 tane yumurta

½ kaşık kepekli un

1 kaşıktan biraz az zeytinyağı

½ çay bardağı köy eriştesi

YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle geniş bir tencereye suyu koyup kaynatmaya başlıyoruz. Kaynamaya başladığında yeşil mercimekleri atıp ateşin altını kısıyoruz. Mercimekler yaklaşık yarım saat kaynayacak. Başka bir kabın içinde unu, yumurtayı ve yoğurdu iyice karıştırıyoruz. Bu karışımı Haşlanan mercimeğin üzerine yavaşça ekliyoruz. Burada önemli nokta karıştırmayı ihmal etmemeniz.

Daha sonra çorbanın tuzunu ve zeytin yağını da ekleyip 10 dakika kadar daha kaynatıyoruz. En son köy eriştesini ekleyip tekrar 10-15 dakika daha kaynatıyoruz. Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.