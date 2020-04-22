Cilt maskesi ne sıklıkta yapılır? Rutin cilt bakımında neler olmalı?

Pürüzsüz, gözenekleri sıkı, ışıl ışıl parlayan ve bakımlı cilde sahip olanları gördüğümüzde birçoğumuz imrenir ve böylesine gergin ve güzel bir cildin çoğu zaman hayalini kurarız. Tüm bu isteklerimizi gerçekleştirmemiz için yapmamız gereken yöntemlerden biri de düzenli olarak cilt maskeleri uygulamaktır. İşte sağlıklı ve kusursuz cildin sırları…

Cildinizi her gün düzenli olarak temizliyor, nemlendiriyor ve güneş koruyucu krem kullanıyorsanız haftada bir defa maske uygulamanız yeterlidir. Ancak cilt bakımını ihmal ettiğiniz zamanlarda maske uygulamalarını haftada ikiye çıkarabilirsiniz. Cildinizi farklı maskelerle cildi bambaşka açılardan destekleyebilirsiniz. Örneğin; yüz temizleyici jeli ile gözeneklerinizi açtıktan sonra sıkılaştırıcı bir maske daha uygun olacaktır. Ancak cilt bakımı yaparken düzenli kullanım sonucunda etkili sonuçlar alabileceğinizi de unutmamanız gerekir.

YÜZ MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Yüz maskesini akşam saatlerinde ya da duş sonrası yaparak daha iyi sonular almanız mümkün. Ancak duş yapmadan cildinizi maske öncesi temizleyerek de cilt maskesini uygulayabilirsiniz. Maskenin cildinize daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olmak için öncelikle cildinizin pul pul dökülmesini sağlayan peeling uygulaması yapabilirsiniz. Cildinize nohut büyüklüğünde bir miktar uygulayın ve maskeniz temizlenmeye uygun hale gelince ılık su ile iyice durulamalısınız. Ardından iyi bir nemlendirici ile takip etmeniz gerekir.

GÜNLÜK CİLT BAKIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

SABAH: Cildinizi temizleyin, tonik uygulayın ve nemlendirin.

GÜNEŞ KREMİ: Dışarı çıkmadan 10-15 dakika önce mutlaka güneş koruyucu krem uygulayın.

GECE CİLT BAKIMI: İlk olarak makyajınızı temizleyin. Sabah olduğu gibi akşam yatmadan önce tekrar cildinizi yumuşak bir temizleyici ile temizleyin.

GÖZ KREMİ: Gözler cildin en erken kırışan bölgeleri olduğu için göz kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin.

HAFTALIK CİLT BAKIMINDA NELER YER ALIR?

PEELİNG: Cildinizde biriken kir ve yağ zamanla gözeneklerinizi tıkar ve genişleyerek siyah nokta ve akne problemlerine yol açar. Cildinizi ölü derilerden arındırmak için peeling uygulayın.

YÜZ MASKELERİ: Evinizde doğal malzemelerle cilt tipinize uygun maskeler ile mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Haftada 1 ya da 2 defa maske uygulamanız yeterlidir.

BİTKİSEL YAĞLAR: Bitkisel yağları hem saç hem de cildiniz için kullanabilirsiniz. Argan yağı, badem yağı, kayısı çekirdeği yağı gibi bitkisel yağlar ile pratik saç ve cilt bakımını uygulayabilirsiniz.