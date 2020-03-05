Gençleşmek için maya maskesi nasıl yapılır?

Herkes sağlıklı, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak ister. Ancak yaş ilerledikçe ciltte kuruma, pul pul dökülme, sarkma ve kırışıklık problemi görülebilir. Son yıllarda kırışıklıklar için en etkili maske olarak bilinen maya maskesi yaşlanma etkilerini azaltarak daha genç ve canlı bir cilde kavuşmanızı sağlayabiliyor. Peki, maya maskesi nasıl yapılır? İşte gerekli malzemelerle maya maskesi tarifi...

Maya maskesi hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildin onarılmasını sağlar. Cildi derinlemesine temizleyerek cildi sivilce ve siyah noktalardan arındırmaya yardımcı olur. Hem yağlı hem de kuru ciltlerin faydalanabileceği yaş maya maskesi, kuru ciltlerde pul pul dökülmeyi yağlı ciltlerde nem dengesini sağlayarak cildin fazla sebum üretmesini engeller. Aynı zaman da saç maskelerinde kullanılan yaş maya, saçlarda da matlık, cansızlık ve aşırı yağlanma sorununu ortadan kaldırır. Maya maskesi güneş lekelerini yok ederek ciltte pullanma, egzama, deride döküntü gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Cildi derinlemesine nemlendirme özelliğinden dolayı kırışıklıkların yok edilmesini ve yaşlanma etkilerini azaltıcı özelliğe sahiptir.

Hayal ettiğiniz genç, canlı ve pürüzsüz bir cilt artık hayal olmaktan çıkıyor. İlk denemede etkisini gösteren maya maskesi ile cildinizi sıkılaştırabilir ve bazı cilt sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Öyleyse maya maskesi nasıl yapılır? İşte cildinizi gençleştirecek maya maskesi tarifi…

KIRIŞIKLIKLARI AZALTAN MAYA MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığı elma suyu

1 tatlı kaşığı yaş maya

NASIL UYGULANIR?



Derin bir kasenin içinde elma suyu, süt ve yaş mayayı karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı cildinize sürün ve 20 dakika bekletin ve son olarak cildinizi soğuk suyla yıkayın.