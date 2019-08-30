Günlük makyaj için öneriler… Pratik günlük makyaj nasıl yapılır?

Cildimiz tıpkı bir sünger gibi etraftaki tüm olumsuz etkileri de kendine çeker. İş hayatı ve koşuşturmacalarımız cildimizin cansız ve solgun görünmesine neden olabilir ve zamanla yıpranan cildimiz yaptığımız makyajın etkisiyle bile güzel bir görünüm elde edemez. Bu nedenle makyaj öncesi cildimizin derinlemesine temizlenmesi ve ardından 15 dakika önce nemlendirilmesi cildinizi makyaja hazırlayacaktır. İşte pratik günlük makyaj önerileri...

Yataktan uyandığımızda genelde kendimize zaman ayırmak bize zor gelebilir. Ancak günlük makyaj malzemelerinin kullanımı oldukça pratiktir ve zamanınız size kalır. Günlük makyajın doğal bir görünüm kazandırması da önemlidir. İşte günlük makyaj yaparken doğal görünmenize yardımcı olacak tüyolar…

GÜNLÜK MAKYAJ TÜYOLARI

Günlük makyajda seçeceğiniz tonlar toprak tonlar olmalıdır. Aynı zamanda keskin bir renk olan siyah yerine cok daha doğal görünümde olan kahve tonlarını kullanabilirsiniz. Herkesin bir makyaj tarzı vardır. En önemli ayrıntılardan biri de makyajı yerine ve zamanına göre yapmak olacaktır. Detayları ile günlük makyaj nasıl yapılır? İşte bu makyajı hem doğal, hem pratik uygulama yöntemleri…

KAPATICI

Günlük makyaja başlamadan önce gözlerden başlamak makyajınızı kolaylaştıracaktır. Öncelikle göz çevresi kapatıcınızı uygulayın. Ardından gözlerinize istediğiniz tonda bir far sürüp göz çevresine yedirebilirsiniz. Sürdüğünüz farı ten rengi bir far ile gözlerinize sabitleyin.

RİMEL

Far işlemi bittikten sonra kirpiklerinize rimel sürebilirsiniz. Rahatsız edici bir görünüm olan topaklaşmayı ortadan kaldırmak için mutlaka kirpik diplerinden başlayarak işe başlayabilirsin. Son olarak gözün etrafına saçılan kalıntıları pamuk yardımı ile nazikçe temizleyebilirsiniz.

GÖZ KALEMİ

Göz kalemi gündüz makyajı için gerekli olmasa da açık renk bir göz kalemi gözlerinizin daha iri görünmesine neden olabilir. Hem kolay hem hoş görünüm veren bu kalemi göz içlerine hafifçe sürerek daha parlak ve berrak bakışlara sahip olabilirsiniz.

ALLIK

Günlük makyajda elmacık kemiklerine allık sürerek yüzünüze renk katabilirsiniz. Sürekli sürülen fondöten ciltteki hücreleri yok ederek cildin nefes almasını engeller. Günlük makyajınızın doğal görünümlü olması için hafif bir allık sürmeniz yeterli olabilir.

RUJ

Dudak çevresine bir kalem sürerek ardından doğal tonlarda rujunuzu sürebilirsiniz. Eğer kalem sürmekte zorlanıyorsanız mat ruj kullanabilirsiniz.