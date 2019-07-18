Kuru saçlar nasıl nemlendirilir? Kuru saçlar için bakım önerileri

Zamanla nemini kaybeden saçlar doğal ışıltısını da kaybederek yıpranmaya ve kurumaya başlar. Nemini kaybeden saçlara şekil vermek oldukça zor bir durumdur. Özelikle uç kısımlarında çatallaşmaya başlayan saçlar ancak kesilerek onarılır. Peki kuru saçşlar nasıl nemlendirilir? İşte kuru saçlar için pratiğk bakım önerileri ve saç maskeleri...

Saçlarınızda nem problemi varsa saçlarınızı uzatmak da zor bir hal alır. Uzun ve sağlıklı saçlar için kozmetik ürünler kullanmak saçlarda işe yaramakla birlikte kullanımı bırakıldığında etkisini kaybeder ve eski kuru görünümüne yeniden kavuşur. Mevsimsel değişikler ve yetersiz beslenme saçların kurumasına ve yıpranmasına neden olabilir.

KURU SAÇLAR NASIL NEMLENDİRİLİR?

Kuru saçları yalnızca dışarıdan beslemek yeterli olmayacaktır. Saçların tüketilen yiyeceklerle yakından ilişkisi elbette vardır. Bu nedenle yediklerimize dikkat ederken bir yandan da bol bol su içerek vücudumuzun ve saçlarımızın gerekli vitamin ve su ihtiyacını karşılayabiliriz. Sonrasında uygulayacağımız pratik saç maskeleri ile saçımızın yeniden nemlenmesini ve sağlığına kavuşmasını sağlayabiliriz. Hem maliyetli hem de zamandan tasarruflu olan bu maskeler düzenli kullanımda saçların parlamasını ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Özelikle kuru saçları tararken hassasiyet göstermekte fayda vardır. Saçlarınızı duş sonrası kurularken havlu ile ovuşturmadan hafifçe sarmakta saç kırılmalarını önlemeye yardımcı olacaktır. Aksi takdirde saçlar çok çabuk kırılır ve dökülmeler başlar. Kuru saçlar için ne tür bitkisel bakımlar yapabiliriz bir göz atmak gerekirse;

KURU SAÇLAR İÇİN YUMURTA MASKESİ

Yumurta içeriğindeki protein ile saçların gerekli vitamin almasını sağlayacak ve zeytinyağı saçın ihtiyacı olan nemi karşılayacaktır.

Malzemeler;

– 1 yumurta

– 2 yemek kaşığı mayonez

– 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Saç diplerine tamamen nüfuz etmesini sağlayın. 20-30 dakika beklettikten sonra bol su ile saçını durulayın.

KURU SAÇLAR İÇİN BAL VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Her derde deva bal bu kez saçınızda harikalar yaratacak. Zeytinyağı ve bal ikilisi kuruyan saçlar için kurtarıcı bir maske tarifidir.

Malzemeler;

– 3 çorba kaşığı zeytinyağı

– 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın ve saç diplerinizden başlayarak uç kısımlarına doğru maskeyi yedirin. Yaklaşık yarım saat kadar saçınızda bekletin ve durulayın.