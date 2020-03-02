Duruşunuz ilk bakışta en çok göze çarpar ve görünümünüzü etkiler. Doğru, dik ve güzel bir duruş öz güveninizin artmasını sağlarken aynı zamanda omurilik sorunlarını ortadan kaldırmanız için en bilinen yöntemdir. Sağlıklı bir omurgaya sahip olmak ise elbette egzersizlerle mümkündür. Peki, omurga dikleştirme egzersizleri nelerdir? İşte birkaç öneri...

Duruşunuzun düzgün olması öncelikle sağlıklı bir beden ve fit bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda iyi bir duruş vücudunuzun hareket ve ağırlık taşıdığı sırada destekleyici kaslara ve bağlara yükün en az yerleştirildiği pozisyonda durması, yürüme, oturma ve yatma konusunda kendinizi eğiterek güçlü bir omurgaya sahip olmanıza yardımcı olabilir. Duruş bozukluğu ise zamanla kaslarda zayıflık, sırtta ağrılar ve yaşanan krampların yanı sıra beden diliniz de olumsuz etkileyebilir. Daha eğik ya da kambur bir sırta sahip olmak daha pasif ve estetikten uzak görünmenize neden olabilir.

Yer çekimine karşı dik durduğunuzda sırt ve boyun kaslarınızı güçlenmesini ve omurilik yapınızın daha düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. Hem sağlığınıza hem görünümünüze önem veriyorsanız omurganızı güçlendirecek ve eğriliğini düzeltecek egzersizleri yaparak hayalini kurduğunuz dik bir sırta sahip olmanız mümkün. Peki omurganızı dikleştirecek egzersizler hangileridir? İşte sağlıklı bir omurga ve sırt kaslarına sahip olmak için yapmanız gereken egzersizler…

PİLATES LASTİĞİ İLE ETKİLİ OMURGANIZI DİKLEŞTİRİN

* İlk olarak ayaklarınızı omuz genişliğinde açın ve dik durmaya özen gösterin.

* Egzersiz lastiğinizi omuz hizanızda iki elinizle tutun.

* Ellerinizi karşıya bakacak şekilde tutun ve kollarınızı her iki yana uzatarak lastiği gerebildiğiniz kadar germeye çalışın.

* 2 set 10 tekrar olacak şekilde düzenli olarak yapmaya devam edin.

HER YERDE YAPABİLECEĞİNİZ EN KOLAY EGZERSİZ

* Dik bir şekilde ayakta durun.

* Ellerinizi başınızın arkasına yerleştirin ve ardından göğsünüzün ileri geri hareket ettirin.

* 2 set 10 tekrar yaparak dik bir omurgaya ulaşın.