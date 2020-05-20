Yumurta maskesi nasıl yapılır? Yumurtanın cilde faydaları nelerdir?

Yüksek protein içeriği ile sofralarda görmeye alışık olduğumuz yumurtanın bir diğer kullanım alanı ise cilt maskeleridir. Yumurta ile yapılan yüz maskelerinin amacı cildin tonunun ve dokusunun iyileştirmenin yanı sıra cildinizi daha yumuşak hale getirmesidir ancak sadece bununla kalmaz, yumurtanın cilde daha birçok faydaları bulunur.

İnsanlar, çeşitli cilt tipleri için yüz maskelerinde bileşen olarak yumurtayı kullanabilirler. Yumurta akı yüz maskelerinde yaygın olarak kullanılan cilt sıkılaştırma ve ciltten fazla yağı emme özelliğine sahiptir.

Cildin korumak için bariyer görevi gören yumurta maskelerini cildinizde büyük etkilere sahiptir. Her zaman evinizde bulunan yumurta ile mükemmel bir maske yapabilir ve kısa sürede cildinizdeki olumlu değişimleri fark edebilirsiniz. Peki yumurtanın cilde faydaları nelerdir? Yumurta maskesi nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

YUMURTANIN CİLDE FAYDALARI

1. Yumurta akı yüzünüzdeki fazla kir, yağ ve ölü hücreleri temizleyerek cildinizi sıkılaştırır.

2. Cildinizi lekelerden arındırır ve büzücü özelliği ile sivilce ve siyah noktaları cildinizden derinlemesine temizler.

3. Yumurta beyazı cildinizin toparlanmasını sağlar. Yumurta maskesi ile cildinizi kaldırabilir, yanak ve gözlerinizin etrafındaki sarkmaları önleyebilirsiniz.

4. Cilt ve özellikle göz altlarının şişliklerinin inmesini sağlar.

5. Yanak ve dudak üzerindeki tüylerinizi yok eder.

6. Gözeneklerin küçülmesini ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

7. Kolajen içeriği ile iltihap ve ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur.

YUMURTA AKI MASKE TARİFİ

MALZEMELER

– 1 adet yumurta beyazı

– 1 çay kaşığı bal

– 1 çay kaşığı limon

YUMURTA AKI MASKESİNİN YAPILIŞI

Yumurta akı, limon ve balı bir kasenin içinde iyice çırpın. Göz çevreniz hariç yüzünüze sürün. Ayrıca dekolte bölgenize de sürebilirsiniz. Maskenizi 15 dakika bekletin ve cildinizi bol su ile durulayın.

Maskenizi yapmadan önce cildinizin temizliğinden emin olun. Maske işleminin ardından cildinizi yumuşak bir nemlendirici ile nemlendirin. Haftada birkaç kez yumurta maskesini uygulayarak maskenin cildinizde daha iyi işlemesini sağlayabilirsiniz.