134 milyon TL değerindeki heykel Türkiye’ye dönüyor

ABD'de Türkiye'den kaçırıldığı ortaya çıkan bir eser daha Türkiye'ye iade edilecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’de çalıntı tarihi eser operasyonu kapsamında Türkiye’den kaçırıldığı ortaya çıkan bir eserin iade edileceği açıklandı.

60 yıldır Worcester Sanat Müzesi’nde sergilenen 5 milyon dolar değerindeki bronz büstün 16. Roma İmparatoru Marcus Aurelius veya 21. Roma İmparatoru Septimus Severus’un kızına ait olduğu sanılıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre büst, Türkiye’ye gönderilmek üzere New York Bölge Savcılığı’na teslim edildi. Açıklamada müzenin “Bir Kadının Portresi” adlı eseri 1966 yılında yeterli bilgi edinemeden satın aldığı kaydedildi. Savcılığın araştırmasında eserin yasa dışı yollardan ABD’ye sokulduğunu gösteren delillere ulaşıldı.

Geçen ay da Ohio’daki Cleveland Sanat Müzesi’nde sergilenen ve Türkiye’nin iadesini istediği Marcus Aurelius heykeline el konulmuştu. ABD geçen sene 4,6 milyon dolar değerindeki tarihi eserleri Türkiye’ye iade etmişti.