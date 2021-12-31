2021’in en kötü filmleri seçildi

Amerika merkezli tabloid gazetesi New York Post, 2021'in en kötü filmlerini belirledi. Yıl içerisinde yıldızlardan oluşan oyuncu kadrolarıyla sık sık basına yansıyan filmlerin de listede yer alması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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New York Post’un sinema eleştirmeni Johnny Oleksinski, 2021’in en kötü filmlerini seçti. Listede yer alan filmler arasında Angelina Jolie’nin de başrolü paylaştığı Eternals, Adam Driver ve Lady Gaga’nın başrolüyle adından sık sık söz ettiren House of Gucci ve seneler sonra bu defa LeBron James ile beyaz perdeye dönen Space Jam de vardı.

New York Post’a göre 2021’in en kötü 5 filmi şu şekilde:

MUSIC

Avustralyalı şarkıcı Sia’nın ilk yönetmenlik denemesi olan film, otizm spektrum bozukluğu olan Music ile ablasının hayatını konu alıyor. Filmin baş rolünde yer alan Kate Hudson, Music’in ablasını oynamak için kafasını tıraş bile etti. Hudson ile birlikte Maddie Ziegler ve Leslie Odom Jr da yer alıyor. Filmin 3.1’lik imdb puanı da New York Post’un 2021’in en kötü listesindeki yerini destekler nitelikte.

HOUSE OF GUCCI

Marslı, Thelma ve Louise, Gladyatör gibi birbirinden başarılı filme imza atan Ridley Scott bu defa beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor. 6.9’luk imdb puanıyla vasat olarak nitelenebilecek filmi Oleksinski de yerden yere vuruyor. Oleksinski, filmin tanıtımı için sürekli konuşan Lady Gaga’ya atıfta bulunarak şunları söylüyor: “Lady Gaga, moda patronu Maurizio Gucci’nin eski karısı Patrizia Reggiani’yi oynama hazırlığının ona nasıl ıstırap verdiğine dair bir sahte röportaj daha verirse, televizyonumu sokağa fırlatırım. Berbat bir film, Jared Leto’nun oyunculuğu ise Tombstone pizzası kadar İtalyan.”

(Tomstone pizza, dondurulmuş pizza markası.)

Filmin tanıtımlarında Lady Gaga öne çıksa da filmde Al Pacino, Salma Hayek, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons gibi birbirinden başarılı oyuncu da yer alıyor.

ETERNALS

Marvel hayranlarının heyecanla beklediği ve yine vasat olarak değerlendirilen başka bir film… Eternals, vizyona girdiğinde de pek çok sinema eleştirmeni tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. New York Post yazarı Oleksinski de oyunculuktan senaryoya filmi pek çok konuda eleştiriyor: “Film kendini bu kadar mükemmel bir şekilde ebedi olarak tanımlarken neden Sonsuzlar diyoruz? Angelina Jolie, yüzünü zorlukla hareket ettirebilen 10 unutulabilir Marvel kahramanından biri olarak bir de İngiliz aksanı yapmaya çalışıyor. Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao filmi yönetiyor ve Dünya’yı koruyan asırlık bir süper varlıklar topluluğunu sunuyor. Ama şimdiye kadarki en kötü MCU filmlerinden biri ortaya çıkıyor.”

SPACE JAM: A NEW LEGACY

1996’da Michael Jordan’ın oynadığı Space Jam çok iyi bir film olmasa da tüm dünyada ilgi gördü. 6.5’lik imdb puanına rağmen hâlâ izlenen Space Jam, devam filmiyle bu defa bu puanı bile yakalayamıyor. 25 yıl sonra yapılan devam filmi sadece 4.4’lük bir puan aldı. Film, LeBron James ile büyük umutlarla yola çıksa da beklenen başarıyı yakalayamadı.

THE STARLING

Space Jam kadar kötü olmasa da vasat bir film daha… Oleksinski Matt Harris’in yazdığı filmi şu şekilde eleştirerek 2021’in en kötü beş filmi arasına yerleştiriyor: “Müthiş yetenekli komedi oyuncusu, bu kez çocuğu öldükten sonra hayatını ve evliliğini kurtarmaya çalışan bir kadını canlandırıyor. Güzel fikir, ama böylesine sağır ve kötü yazılmış bir film yapmak için gereken yeteneğe neredeyse hayran kalacaksınız.”

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