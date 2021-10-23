Alec Baldwin olayında mahkeme kayıtları açıklandı: Silahlar güvenli demişler

Yapımcısı olduğu Rust isimli filmin setinde kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmenini öldüren ve yönetmen-yazarı ise yaralayan Alec Baldwin'in yaşadıkları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dün Hollywood’u sarsan “set kazasında” yeni gelişmeler ortaya çıktı… Rust isimli filmin setinde kurusıkı tabancası ateş alan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldüren Alec Baldwin aynı olayda yönetmen-yazar Joel Souza’yı da yaralamıştı.

Yaşananlardan sonra yaptığı ilk açıklamada büyük bir kalp kırıklığı yaşadığını söyleyen Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, “Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok” dedi.

ABD medyası ise yaşananların ardından soruşturmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Baldwin’e silahı “İçi boş” diyerek veren 24 yaşındaki silah uzmanı ve yönetmen yardımcısının kimlikleri açıklandı. Silahı hazırlayan kişilerin Hanna Gutierrez-Reed ve yönetmen yardımcısı Dave Halls olduğu duyuruldu. Bu iki kişinin de arananlar arasında olduğu belirtildi.

Öte yandan Santa Fe yerel güvenlik güçlerinin Baldwin’in üzeri kanlı elbisesine ve setteki bütün silahlara el koyduğu ve incelemeye aldığı kaydedildi.

Reed’in üç silah hazırladığı ve Halls’un da bunlar arasından Colt marka silahı verdiği kaydedildi. Daha önce Matrix Reloaded ve Fargo gibi filmlerde çalışan Halls’ın silahın temiz olduğunu ima ettiği, “silah soğuk” diye bağırdığı da kaydedildi.

Gutierrez Reed’in bu işi babası Thell Reed’den devraldığı ve Hollywood’un efsane isminden küçük yaşta eğitim aldığı kaydedildi.

Öte yandan yaşananların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Film setindeki çalışanların sosyal medya hesapları üzerinden set sırasında yaşananları anlattığı belirtildi. Rust filminde çalışan set çalışanlarının yaşanan olaydan önce güvenlik endişeleri ve hakları verilmediği için sete çıkmadığı ve yapımcı olan Baldwin’in de sendikasız insanları göreve aldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, “Film ekibinden sadece Halyna Hutchins görevini bırakmadı ve çekimlere devam etti. O çalışanların daha iyi şartlarda çalışması için sık sık görüşmeler yapıp uğraşıyordu ve şimdi o da öldürüldü” denildi.

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