Antalya Film Forum’a seçilen projeler belli oldu

7-14 Ekim tarihlerinde 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'da yarışacak projeler belli oldu.

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Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarına seçilen projeler belli oldu.

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU’NA 8 PROJE SEÇİLDİ

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda yarışacak sekiz projeyi yönetmen ve yapımcı Ekin Çalışır, yönetmen ve senarist Elif Refiğ ve Creative Europe MEDIA desk-Bulgaristan direktörü Kamen Balkanski’den oluşan seçici kurul belirledi.

Kurulun değerlendirmesi sonucu yönetmenliğini Ahmet Emre Tanyıldız’ın üstlendiği “Deli Kan”, yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği “Haw”, yönetmenliğini Melik Kuru’nun üstlendiği “İsimsiz Eserler Mezarlığı”, yönetmenliğini Ahu Öztürk’ün üstlendiği “Kambur”, yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstlendiği “Mardin'in En Güzel Kızı”, yönetmenliğini Ömer Çapoğlu’nun üstlendiği “Onu Ellerinden Tanıdım”, yönetmenliğini Paolo Ferrante’nin üstlendiği “Principe” ve yönetmenliğini Tilbe Cana İnan’ın üstlendiği “Teslimiyetin Tarihi” adlı projeler platforma seçildi.

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU’NDA 3 PROJE YARIŞACAK

En az üçte ikisi Antalya’da çekilecek bir filme katkı sağlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran projeler yönetmen ve senarist Abdurrahman Öner, yönetmen ve senarist Burcu Aykar ile yönetmen ve senarist Çiğdem Vitrinel tarafından değerlendirildi.

Platforma yönetmenliğini Kayhan Başoğlu’nun üstlendiği “Böbreği Ağrıyan Kötü Bir Adam”, yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı’nın üstlendiği “Eigengrau” ve yönetmenliğini Aytaç Uzun’un üstlendiği “Erken Uyumayalım” projeleri seçildi.

DİZİ/KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU’NA 5 PROJE SEÇİLDİ

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda yarışacak 5 proje, Netflix Grow Creative ekibinin Türkiye Yöneticisi Arya Su Altıoklar, Eccho Rights CEO’su Fredrik af Malmborg ile yönetmen ve senarist Tunç Şahin’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Kurulun değerlendirmesi sonucu platformda yarışmaya hak kazanan 5 proje şu şekilde: yönetmenliğini Erdal Rahmi Hanay’ın üstlendiği “Azize ve Adsız”, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un üstlendiği “Bohem Kediler”, “Faili Meşhur”, “Hayat Kadını” ve yönetmenliğini Doğuş Algün’ün üstlendiği “Örümcek”. (AA)