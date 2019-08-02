Ayla Çelik artık ‘Daha Bi’ Aşık’

Ayla Çelik’, 14 şarkılık yeni albümü “Daha Bi' Aşık”ın prodüktörlüğünü üstlendi. Bestelerde; Gökhan Tepe, Serdar Aslan, Jean Marie Riachi; sözlerde ise Hakkı Yalçın, Şebnem Sungur gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Şarkıların düzenlemelerinde ise Okay Barış, Alper Atakan, Orhan Sancak, Serkan Ölçer ve Erhan Bayrak'ın imzaları bulunuyor. Yepyeni şarkıların yanı sıra albümde bir de yeniden yorum sürprizi var. Sözü ve müziği Erkin Koray'a ait olan “Çok Derinlerde” Ayla Çelik'in yorumuyla albümde yeniden hayat buluyor.



Kalpleri ısıtan bir aşk şarkısı olan “Daha Bi' Aşık”a Nihat Odabaşı yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda oldukça romantik bir klip çekildi. Ayla Çelik'e klipte Amerikalı model Jefferson West eşlik etti. VFX tekniğinin de kullanıldığı klipte Ayla Çelik, sırılsıklam aşık bir kadını canlandırıyor. Albümün tüm görsel dünyasını Nihat Odabaşı'na teslim eden Ayla Çelik, albümün fotoğrafları için de yine ünlü fotoğrafçının objektifinin karşısına geçti. Sanatçının birbirinden renkli karelerin olduğu fotoğraflarında ve klibinde makyajı Erkan Uluç, saçı Seyit Karakaş ve Mehmet Tiren, stil danışmanlığı ise Bilgecan Koçana tarafından yapıldı.

Sony Music etiketiyle yayınlanacak olan “Daha Bi'Aşık”, bugün tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini aldı.