Bergen, Kozan’da vizyona girmeyecek

'Bergen' filminin Kozan ilçesinde vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiaları Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı: "Araştırdım film şiddet içeriyor, hiç yayınlanmayacak."

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Halis Serbest tarafından katledilen sanatçı Bergen’in hayatını anlatan ‘Bergen’ filmi izleyicilerle buluştu. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, filmin, Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterime gireceği gün kaldırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

“İLÇEDE BÖYLE BİR FİLM YAYINLANMAYACAK”

Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, ‘Bergen’ filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini aktardı.

Özgan, “Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül’ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Hürkuş nedir? Uçağın fabrikasını, geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir? Doğu Roma’nın en önemli yıkımının altında Anadolu’ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikâyesini anlattı. Burada bir şiddet var. Bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsın. İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak” diye konuştu.

“FİLM VİZYONA GİRMEDİ”

Filmin Kozan ilçesinde vizyona girmediğini hatırlatan Özgan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevik kuvvetin gelip sinemayı kapattığı yönde iddialar ortaya atıldı. Tamamen asparagas. Film vizyona girmedi ki çevik kuvvet gelsin. Beni arayanlara ‘öyle uygun görülmüş’ dedim. Bunun altına ne aranıyor bilmiyorum. Yıllar önce yaşanmış bir hikâye, herhalde hukuk gerekeni yapmış. Bunun reklamını mı yapıyorlar acaba, daha çok izlensin diye. Benim kimseden çekinecek halim yok. Allah’tan başka kimseden çekinmem, korkmam. Sadece neden budur.” (DHA)

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