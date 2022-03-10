Bizden Tiyatro’da yıldız parıldaması

Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) son sınıf öğrencilerinin kurduğu Bizden Tiyatro, 'Çemberin 6 Noktası' adlı oyunun 14'üncüsünü İzmir'de sahneledi. Oyun alkışlarla sona ererken, tiyatroseverler yepyeni yıldızların doğuşuna tanık oldu.

Gökmen ULU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çiçeği burnundaki tiyatro ekibi Bizden Tiyatro, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Gaspar Jegnar’ın yazdığı ‘Çemberin 6 Noktası’ adlı oyunla İstanbul’da beğeni toplayan ve turneye çıkan ekip İzmir Performance Hall’da 14. oyununu sahneledi.

MSM’Lİ ÖĞRENCİLERİN YENİ TİYATROSU

Yönetmenliğini Serhan Atak’ın yaptığı oyunda İlayda Selin Adakaya, Murat Dereli ve Arda Akoğul rol alıyor. Yönetmen yardımcılıklarını tiyatro oyuncuları Sima Erman ile Cihan Tangerli’nin üstlendiği ekipte ses, ışık ve teknik asistanlık görevini tiyatro sanatçısı Berker Yönet yapıyor.

Serhan Atak’ın dışındaki ekip üyelerinin tamamı, 31 yıldır bir yıldız fabrikası olarak faaliyet gösteren Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı Tiyatro Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşuyor.

SARSICI FİNAL

Oyun birbirinden farklı üç kişinin bir asansörde mahsur kalarak yollarının kesişmesiyle başlıyor. Daha sonra bu üç kişinin birbirleriyle bağlantıları olduğu fark ediliyor. İlerleyen dakikalarda çarpıcı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla dramdaki duygular doruğa tırmanıyor.

Yönetmen Serhan Atak, “Yolun başında olmalarına ve ilk profesyonel oyunlarını sahnelemelerine rağmen birçok tecrübeli oyuncuya göre çok başarılılar. Zeki, yetenekli ve şanslılar. Çok güzel bir okuldan mezun oldular ve harikulade dostluk bağları var” dedi.

Atak, sadece yönetmen olarak değil, seyirci olarak da oyunu izlemekten büyük keyif aldığını söyledi.

Oyun bu akşam saat 20.30'da bir kez daha İzmir Perfomance Hall’da tiyatro tutkunları ile buluşacak. Bizden Tiyatro ekibi, İstanbul, Bilecik ve Eskişehir’de turneye devam edecek.