Cate Blanchett, Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filminde başrolde
Cate Blanchett, Pedro Almodóvar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi "A Manual for Cleaning Women"da rol almak için anlaştı. Film, Lucia Berlin'in çok sayıda zorlu işte çalışan kadınlar hakkında yazdığı 43 hikayeden oluşan derlemenin bir uyarlaması.
Göklerin Hakimi (The Aviator) ve Blue Jasmine filmlerindeki performanslarıyla Akademi Ödülü kazanan Cate Blanchett, son zamanlarda Nightmare Alley ve Netflix yapımı Don’t Look Up performanslarıyla kendinden söz ettirirken şimdi de yeni projesinin haberleri geliyor. İspanyol yönetmen ve Blanchett yeni proje için anlaştılar.
İlk İngilizce yapım olacak proje ile ilgili Pedro Almodóvar, Variety’e senaryoyu İngilizce’ye çevirmeden önce İspanyolca yazdığını söylemişti.
Ayrıca Blanchett’ın 2022’de vizyona girmesi beklenen üç filmi daha var.