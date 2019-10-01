Ceyda Ateş’le yeni dizi Çocuk hakkında konuştuk

'Çocuk' adlı dizi için Türkiye'ye dönen ve yeniden seyirciyle buluşan Ceyda Ateş, yurt dışında geçirdiği süre ve yeni projesiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

En son O Hayat Benim adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ve ardından Amerika’ya yerleşen güzel oyuncu Ceyda Ateş, ‘Çocuk’ isimli yeni bir projeyle Türkiye’ye döndü. Yeni projesinde çocuk sahibi olamadığı için kocasının kendisini terk etmesinden korkan Şule karakterine hayat veren Ateş, bir başkasının bebeğine annelik yapmayı kabul ediyor. Diziyle ilgili heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ve “yakında tekrardan evlerinize misafir olmaya geliyorum” ifadelerini paylaşan Ceyda Ateş, sözcü.com.tr’ya konuştu.

Amerika’da yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğünüz bir hayat varken bizler de yurt dışındaki yaşantınız konusunda haberlerinizi yaparken, Türkiye’ye Çocuk dizisi için döndünüz. Sizleri takip edenleri şaşırtan bu gelişmenin altında ne yatıyor?

Ben işimi hiç bırakmadım aslında. O bir süreçti. Orada bir oyuncu koçuyla çalıştım. İngilizce’mi geliştirdim. Boş durmadım. İçime sinen bir proje olunca da kabul ettim.

Evli kadın oyuncular dizilerdeki cesur roller karşısında biraz da seçici davranıyor. Sizin rolü kabul ederken bu tarz endişeleriniz oldu mu? Eşiniz karar verme sürecinde etkili oldu mu?

Tabi ki ben de seçici davranıyorum. Bu proje geldiğinde eşimle beraber bir seyahatteydik ve beraber onayladık. Ama çocukluğumdan beri oyunculuk yaptığım için eşimin de benim isime saygısı var çok fazla müdahale etmez.

Mutlu giden evliliğinizde bir bebek planınız var mı?

Şu an için bebek planımız yok. Doğru zamanda tabi ki olur ama şu an ikimiz de evliliğimizin tadını çıkarıyoruz ve işlerimize odaklanmış durumdayız.

Türkiye’ye dönüş projesi için tırnak içinde ‘kötü anne’ olmayı kabul etmenizde yıllardır kötüyü oynamanızın bir etkisi oldu mu? Malum dizilerde akılda hep kötü karakterler kalıyor…

Aslında hep kötüyü oynamadım. Köylü kızını bile oynadım. Özellikle böyle bir seçimim olmadı yani. Evet kötü karakterler çok akılda kalıyor. Ama burada önemli olan projenin bütünü. Hepsi bir zincir ve birbirine bağlı. Genel olarak senaryo ve ekip içimde sindiği için kabul ettim diyebilirim.

Amerika’da bulunduğunuz süre içinde bir oyuncu koçuyla çalıştınız… Türkiye ile kıyaslayınca yurt dışındaki oyunculuk ve onların bu mesleğe bakış açıları nasıl?

Orada oyunculuk daha minimal. Biz yapı olarak da her şeyi daha büyük yaşamayı ve ifade etmeyi seven bir toplumuz. Bu oyunculuğumuza da yansıyor bence. Ben oradaki eğitimden sonra daha minimal oynamaya dikkat ediyorum.

Amerika’da geçirdiğiniz altı sene sonra ülkede ne gibi farklılıklar gördünüz? Alışmakta zorlandığınız bir şeyler oldu mu?

Alışmakta zorlandığım bir durum yok. Ben zaten sürekli gelip gidiyordum. Sadece burada kendimizi doğru ifade edemeyebiliyoruz. Tabularımız var. Bu kısmı zorlayıcı olabiliyor. Ayrıca ben 1,5 2 yıl öncesine kadar burada çalışıyordum zaten. 6 yıldır sürekli Amerika'da değilim.

‘En güzel rol henüz oynanmamış olandır’ sözünden hareketle hayalinizdeki rol nedir?

Oynadığım her karakter çok güzel ve özeldi. Ama daha önce deneyimlemediğim için komedi oynamayı çok isterim.

Çocuk oyuncularla çalışmanın zorlukları düşünülünce, aranızdaki etkileşimi nasıl kuruyorsunuz?

Çok kolay. Sevgi. Bir çocuğa sevgi ile yaklaştığınızda açamayacağınız kapı yok. Bizim iletişimiziz çok iyi şu an. Birlikte keyifli vakit geçiriyoruz.

İnsanlar ilerleyen bölümlerde Şule karakterine sevgi beslemeye ona hak vermeye başlayacak mı?

Şule her insanın içinde olan ama çoğu zaman bastırdığı duyguları ortaya çıkaran bir karakter. İnişleri çıkışları var. Zamanla göreceğiz nereye varacağını. Karakterin gelişimini bende tam olarak bilmiyorum ama her yeni bölümde Şule'nin farklı karakteristik özellikleri ortaya çıkıyor. Zamanla göreceğiz.