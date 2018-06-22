Dua Lipa kimdir? Güzel şarkıcı kaç yaşında ve nereli? soruları özellikle Şampiyonlar Ligi finali sonrası daha da çok merak ediliyor. İngiltere müzik listelerini altüst eden güzel şarkıcı ile ilgili merak ettiklerinizi kısa bir hayat hikayesi ve bilinmeyenleri haberimizde...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Güzel şarkıcı Dua Lipa her geçen gün daha da merak konusu oıluyor. Gerek güzelliği gerekse de müziği onu ilgi odağı haline getiriyor. Peki Dua Lipa kimdir? Güzel şarkıcı kaç yaşında ve aslen nereli? İşte tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için haberimiz…

DUA LİPA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA NEREDE DOĞDU?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa’nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube’daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı. 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. İlk adı Arnavutça “aşk” anlamına geliyor. 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü. Aralık 2016’da, Lipa ile ilgili ‘See in Blue’ adlı belgesel çekildi.

İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017’de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere’nin en iyi 10 single’ı “Be the One” ve “IDGAF” ve İngiltere’nin hit listelerini zorlayan parçası “New Rules” da dahil olmak üzere yedi single’ı içerisinde barındırdı.

Lipa’nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri’nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018’de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single “One Kiss”, Birleşik Krallık Singles Chart’da bir numaraya ulaştı.