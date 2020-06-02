Dünyanın tek Urartu müzesi yeniden ziyarete açıldı

Görkemli yapısıyla dikkat çeken dünyanın tek Urartu müzesi ve Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi olan Van Müzesi, yeni tip corona virüsü tedbirlerine uygun olarak normalleşme kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

Corona virüsü salgını sonrası ziyarete kapatılan müzeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde kentin ilk durağı olan, göz alıcı tasarımıyla Van Kalesi'nin siluetinin yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken müze, 76 gün sonra açıldı.

ZİYARETE TEKRAR AÇILDI

Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos 2019 tarihinde ziyarete açılan, ocak ayı itibariyle de 37 bin kişiye ev sahipliği yapan müzede, Urartular başta olmak üzere Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor. Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kütüphane ve kafeterya alanlarıyla çok fonksiyonlu olarak düzenlenen müze, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni dönem ziyaret sürecine girdi.

Basın mensuplarına konuşan yetkili kişi Erol Uslu, 27 Mart tarihinden bu yana kapalı olan müzenin bugün itibariyle ziyarete açıldığını belirtti. (İHA)