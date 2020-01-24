Eyüboğlu çiftinin eserleri sanatseverlerle buluşuyor

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait özel 30’a yakın sayıda büyük ebat eserleri ilk kez sergileniyor. 100’e yakın resimden 40 adetinin ilk defa gün yüzüne çıktığı sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar bir çok farklı eserleri yer alıyor.

Galeri Selvin kurucusu Selvin Gafuroğlu sergiyle ilgili; “Sevgide ve saygıda üstün tutuğum iki sevdiğim sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin sergilerini düzenlemek beni hep heyecanlandırmıştır. Her ikisinden kariyerlerinin hem ilk dönemlerinden hem de olgunluk dönemlerinden 100'e yakın guaj ve yağlı boya tablolardan seçki sunmak ve sanat severlerle paylaşmak, öyle umuyorum ki sadece beni değil herkesi heyecanlandıracaktır” dedi.



ANADOLU İNSANININI RESMETTİ

”Sanat mı yapmak istiyorsun? En büyük perhiz yalnızlık!” diyen Bedri Rahmi Eyüboğlu, sanatçıların sanatlarını icra ederken yalnızlıklardan beslendiklerine inanıyordu. Ortak atölyelerinde farklı mekanlarda çalışan Eyüboğlu çifti, Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak Anadolu insanının yaşam biçimini, folklorik özellikleri plastik öğelerle birleştirerek eserlerine yansıttılar. Dönemlerindeki diğer sanatçılardan oldukça farklı denemeler yapan çiftin sanat eserlerinde aradıkları şey sahicilikti.

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu sergisi ”Yalnızlığım Mis Kokmalı” sergisi, 15 Şubat’a kadar Abdi İpekçi Caddesi No:45 Nişantaşı’nda ziyaret edilebilir.