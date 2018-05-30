Gerçek tarihte Baycu Noyan kimdir? Baycu Noyan tarihte nasıl ölmüştür?

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TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakteri Barış Bağcı tarafından canlandırılıyor. Baycu Noyan kimdir? Gerçekte nasıl ölmüştür? Baycu Noyan (d.1201-ö.1260) Batı Moğol orduları kumandanıdır.Besud/Beshud kabilesinden olup, Cengiz Han' ın komutanlarından Jebe' nin akrabasıydı. 1228 yılında İsfahan seferine katıldı. Daha sonra Cormagon Noyan'ın himayesinde Kafkasya bölgesinde askeri faaliyetlerde bulundu.

1241 yılında hastalanan Cormagon Noyan'ın yerine Mugan'daki Moğol ordusunun başına getirilen Baycu Noyan, Babai ayaklanması sonucu Anadolu Selçuklularının düştüğü zor durumu görerek içerisinde Ermeni ve Gürcülerin de bulunduğu 30.000 kişilik bir orduyla Mugan'dan hareket etti. Komutasındaki Moğol ordusuyla 1242 sonbaharında Erzurum önlerine gelerek şehri kuşattı. Erzurum' u kısa sürede alan Baycu Noyan şehri yağmalatıp ve tahrip ettirdikten sonra şehir surlarını da yıktırarak Mugan'a döndü. 1243 yılındaki Kösedağ Muharebesinde II. Gıyaseddin Keyhüsrev komutasındaki Selçuklu kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Savaşın hemen ardından kendisine teslim olan Sivas' a girerek şehri yağmalattı. Kendisine direnen Tokat ve Kayseri şehirlerini ele geçirerek tamamen tahrip etti. Azerbaycan’a dönerken de Erzincan’ı ele geçirerek tahrip ettirdi. Bu başarıları sonucunda Anadolu Selçuklulularını Moğollar'a bağlı devlet haline getirdi.

1245 yılında Ahlat ve Diyarbakır'ı ele geçirdi. 1246 yılında yeni Moğol hükümdarı Güyük Han tarafından görevinden alındı ve yerine Eljigidei getirildi. Güyük Han' ın ölümünden sonra, 1251 yılında yeni Moğol Hanı olan Möngke' nin kendi hanlığına karşı gelen Eljigidei' yi öldürtmesiyle Baycu Noyan yeniden İran topraklarındaki Moğol ordularının komutanlığına getirildi.

Hülagü’nün İran ve batı bölgelerini “İlhan” unvanıyla idare için ordusuyla bölgeye gelmesi üzerine, askerleriyle Azerbaycan’daki Mugan ordugahından ayrılarak yaylak ve kışlak bulmak amacıyla yeniden Anadolu topraklarına girdi. Ordusuyla Aksaray’a kadar gelen Baycu, isteklerinin yerine getirilmemesi üzerine yapılan savaşta Anadolu Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattı. 1256 yılında ordusuyla Konya’yı kuşatacağı sırada, Konya halkının topladığı altınları kendisine teslim etmesi üzerine sadece şehrin surlarını yıktırarak geri çekildi. 1258 yılında Hülagü Han' ın Bağdat seferine katılmak üzere çıktığı seferde Elbistan' ı ele geçirdi. Aynı yıl Düceyil Muharebesinde Abbasi ordusunu tamamen imha etti. Bağdat Kuşatmasına katılarak şehrin alınmasında yardımcı oldu.

BAYCU NOYAN TARİHTE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Baycu Noyan'ın ne zaman ve nasıl öldüğüyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Bazı kaynaklara göre, Bağdat seferi sırasında kendisine katılmakta tereddüt etmesi ve Halife Mustasım Billah ile gizlice yazışmasından dolayı Bağdat'ın ele geçirilmesinden sonra Hülagü Han tarafından öldürtülmüştür. Baycu Noyan'dan son olarak Hülagü Han' ın Suriye' nin işgali için Eylül 1259 yılında yapılan hazırlıklarda bahsedilmektedir. Baycu Noyan 1260 senesinde Hülagü tarafından öldürülmüştür Pers devletinden Rusya'ya doğru kaçan Altın Ordu'ya karşı koymadığı için.

BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975 Karaman doğumludur. Konya'da Selçuk Üniversite'sinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda yer aldıktan sonra oyunculuğuna İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda devam etmiştir.

2009 yılında ‘Nefes Vatan Sağolsun' adlı sinema filminde bir üsteğmeni canlandırmıştır. 2011de ‘Küçük Hanımefendi' dizisinde yer almıştır. 2012 yılındaysa baş rollerde Ezgi Mola'nın yer aldığı ‘Pazarları Hiç Sevmem' adlı sinema filminde oynamıştır. Günümüzde ise TRT 1 ekranlarında yer alan ‘Diriliş Ertuğrul Gazi' dizisinde ‘Baycu Noyan' karakterini oynamaktadır.

Rol aldığı diziler;

Barış Bağcı Rol Aldığı Televizyon Dizileri:

Diriliş Ertuğrul – Carmagon Noyan

Kara Kutu – Katip

Gümüş – Emir

Kırık Kanatlar -Halim

Yaprak Dökümü – Ali Sarper

Küçük Hanımefendi – Ömer

Rol aldığı filmler;

Nefes: Vatan Sağolsun – Üsteğmen – Barış

Pars: Kiraz Operasyonu –

Kaybedenler Kulübü – Devrim

Pazarları Hiç Sevmem – Ali