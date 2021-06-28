Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Şanlıurfa’dan heyecanlandıran bir haberi, Türkiye ile paylaştı. Ersoy, Göbeklitepe’nin yakınında 11 yeni tepe daha bulunduğunu açıkladı.

“ARTIK 12 TEPE DİYECEĞİZ”

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Göbeklitepe’nin civarında birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

“Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız.”

“DÜNYADA ÇOK POPÜLER BİR YER HALİNE GELECEK”

“Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu’nun piramitleri diyebiliriz buna.”

“Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye’nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman ortaya harika bir şey çıkıyor.” (İHA)



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