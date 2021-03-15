Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Beyonce geceye damga vurdu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu… Trevor Noah’nın sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde birçok isim farklı kategorilerde ödüle layık görülürken, geceye damga vuran isim ise Beyonce oldu.
Aynı Altın Küre’de olduğu gibi önceden kaydedilmiş videolar ile canlı performansların gerçekleştiği etkinlik Los Angeles’ta düzenlendi. Gecede Dua Lipa, Taylor Swift, Cardi B, DaBaby, Blakc Pumas ve Post Malone gibi isimler sahne aldı.
TAYLOR SWIFT BİR İLKE İMZA ATTI
Beyonce gece farklı kategorilerde 4 ödül alarak toplam Grammy ödül sayısını 28’e çıkardı. Beyonce böylelikle en çok Grammy kazanan sanatçı haline geldi. Daha önce bluegrass şarkıcısı Alison Krauss bu rekoru elinde tutuyordu.
Taylor Swift’in pandemi sürecinde yarattığı sürpriz albümü Folklore yılın albümü olurken 31 yaşındaki Swift böylelikle yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın oldu. Swift böylelikle daha önce aynı başarıyı gerçekleştiren Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile aynı seviyeye ulaştı.
Geçen yıl Atlanta’da polis şiddeti yüzünden yaşamını yitiren George Floyd anısına yapılan I Can’t Breathe (Nefes Alamıyorum) isimli şarkı da yılın şarkısı ilan edildi.
İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER
Yılın albümü
Folklore- Taylor Swift
Yılın kaydı
Everything I Wanted- Billie Eilish
Yılın Şarkısı
I Can’t Breathe- Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)
En iyi yeni şarkıcı
Megan Thee Stallion
En iyi pop ikili/grup performansı
Rain On Me — Lady Gaga ve Ariana Grande
En iyi pop vokal albümü
Future Nostalgia- Dua Lipa
En iyi rock performansı
Shameika – Fiona Apple
En iyi rap performansı
Savage- Megan Thee Stallion ve Beyoncé
En iyi rock albümü
The New Abnormal – The Strokes
En iyi country albümü
Wildcard- Miranda Lambert
En iyi klip
Brown Skin Girl – Beyonce, Blue Ivy, WizKid
En iyi film müziği
Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice — Linda Ronstadt
En iyi müzikal albümü
Jagged Little Pill – Alanis Morissette ve Broadway oyuncuları