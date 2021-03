Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Beyonce geceye damga vurdu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu… Trevor Noah’nın sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde birçok isim farklı kategorilerde ödüle layık görülürken, geceye damga vuran isim ise Beyonce oldu.

Aynı Altın Küre’de olduğu gibi önceden kaydedilmiş videolar ile canlı performansların gerçekleştiği etkinlik Los Angeles’ta düzenlendi. Gecede Dua Lipa, Taylor Swift, Cardi B, DaBaby, Blakc Pumas ve Post Malone gibi isimler sahne aldı.

TAYLOR SWIFT BİR İLKE İMZA ATTI

Beyonce gece farklı kategorilerde 4 ödül alarak toplam Grammy ödül sayısını 28’e çıkardı. Beyonce böylelikle en çok Grammy kazanan sanatçı haline geldi. Daha önce bluegrass şarkıcısı Alison Krauss bu rekoru elinde tutuyordu.

Taylor Swift’in pandemi sürecinde yarattığı sürpriz albümü Folklore yılın albümü olurken 31 yaşındaki Swift böylelikle yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın oldu. Swift böylelikle daha önce aynı başarıyı gerçekleştiren Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile aynı seviyeye ulaştı.

Geçen yıl Atlanta’da polis şiddeti yüzünden yaşamını yitiren George Floyd anısına yapılan I Can’t Breathe (Nefes Alamıyorum) isimli şarkı da yılın şarkısı ilan edildi.

İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER

Yılın albümü

Folklore- Taylor Swift

Yılın kaydı

Everything I Wanted- Billie Eilish

Yılın Şarkısı

I Can’t Breathe- Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)



En iyi yeni şarkıcı

Megan Thee Stallion

En iyi pop ikili/grup performansı

Rain On Me — Lady Gaga ve Ariana Grande

En iyi pop vokal albümü

Future Nostalgia- Dua Lipa

En iyi rock performansı

Shameika – Fiona Apple

En iyi rap performansı

Savage- Megan Thee Stallion ve Beyoncé

En iyi rock albümü

The New Abnormal – The Strokes

En iyi country albümü

Wildcard- Miranda Lambert

En iyi klip

Brown Skin Girl – Beyonce, Blue Ivy, WizKid

En iyi film müziği

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice — Linda Ronstadt

En iyi müzikal albümü

Jagged Little Pill – Alanis Morissette ve Broadway oyuncuları

